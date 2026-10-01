Αφαίρεσαν φωλιά με 2.000 ασιατικές σφήκες και την έδωσαν στα παιδιά για εκπαίδευση

Μια φωλιά με περίπου 2.000 ασιατικές σφήκες απομακρύνθηκε την Τρίτη από την παιδική χαρά ενός δημοτικού σχολείου στο Άσσελτ της επαρχίας Λιμβούργου, στο Βέλγιο.

Η φωλιά βρισκόταν σε ψηλό δέντρο μέσα στον χώρο όπου έπαιζαν τα παιδιά και το ίδιο το σχολείο ζήτησε την απομάκρυνσή της, λόγω της θέσης της, όμως, η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Η χρήση δηλητηρίου αποκλείστηκε. Όπως εξήγησε ο επαγγελματίας απεντομώσεων Nicky Torbeyns, αν η φωλιά ψεκαζόταν με βιοκτόνο, οι σφήκες θα έπεφταν στο έδαφος και επειδή η παιδική χαρά δεν ήταν ασφαλτοστρωμένη, θα ήταν δύσκολο να απομακρυνθούν όλες, και έτσι το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι σφήκες αυτές, ακόμα και νεκρές μπορούν να τσιμπήσουν για έως και δύο μέρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr