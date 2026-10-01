Στιγμές τρόμου για επιβάτες γιοτ στη Νέα Ζηλανδία: Το σκάφος τους βυθίστηκε από φάλαινες

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, όταν η Ακτοφυλακή της Νέας Ζηλανδίας ειδοποιήθηκε ότι το σκάφος Tai Tam, το οποίο φέρει σημαία Αυστραλίας, «είχε αρχίσει να παίρνει νερά έπειτα από σύγκρουση με μια φάλαινα», 250 ναυτικά μίλια βόρεια του Νησιού Νόρφολκ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Στιγμές τρόμου για επιβάτες γιοτ στη Νέα Ζηλανδία: Το σκάφος τους βυθίστηκε από φάλαινες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το γιοτ Tai Tam βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με έξι φάλαινες, 250 ναυτικά μίλια βόρεια του Νησιού Νόρφολκ στη Νέα Ζηλανδία.
  • Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός και ένας Γάλλος, εγκατέλειψαν το σκάφος και εκπέμφθηκε σήμα Mayday.
  • Οι επιβάτες παρέμειναν στο νερό για 17 ώρες πριν διασωθούν από το φορτηγό πλοίο MV Sofrana Surville.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ η γρήγορη επέμβαση των αρχών και οι καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη διάσωση.
  • Η Τζέμα Κούπερ περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και την ανακούφιση μετά τη διάσωση, εκφράζοντας συναισθήματα ανακούφισης και ευγνωμοσύνης.
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Στιγμές τρόμου έζησαν τέσσερις άνθρωποι στην Νέα Ζηλανδία, όταν το γιοτ στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από έξι φάλαινες, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, όταν η Ακτοφυλακή της Νέας Ζηλανδίας ειδοποιήθηκε ότι το σκάφος Tai Tam, το οποίο φέρει σημαία Αυστραλίας, «είχε αρχίσει να παίρνει νερά έπειτα από σύγκρουση με μια φάλαινα», 250 ναυτικά μίλια βόρεια του Νησιού Νόρφολκ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μιλώντας στο BBC, η Τζέμα Κούπερ, η οποία βρισκόταν στο γιοτ μαζί με τον σύζυγό της, περιέγραψε τα όσα έζησε. «Ξαφνικά, ακούστηκε ένας θόρυβος και καταλάβαμε ότι μας είχε χτυπήσει κάτι. Θυμάμαι ότι πετάχτηκα προς την αριστερή πλευρά του σκάφους λόγω της πρόσκρουσης… και τότε τις είδα. Έξι φάλαινες, οι δύο από τις οποίες ήταν τεράστιες, είχαν το ίδιο μέγεθος με το σκάφος», είπε.

Δείτε βίντεο:

Το πλήρωμα — στο οποίο περιλαμβάνονταν δύο Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός και ένας Γάλλοςπροσπάθησε να επισκευάσει το σκάφος, πριν τελικά το εγκαταλείψουν και επιβιβαστούν σε μια σωσίβια λέμβο.

«Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι το σκάφος είχε υποστεί μεγάλη ζημιά και, δεδομένης της θέσης μας, 500 ναυτικά μίλια βόρεια της Νέας Ζηλανδίας, … εκπέμψαμε σήμα Mayday», δήλωσε ο σύζυγός της Τζέμα, Τζέρεμι, στο BBC. «Οι αρχές είχαν ειδοποιήσει ένα πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, για να μας περισυλλέξει και να μας διασώσει».

Τελικά, η Τζέμα, ο Τζέρεμι και τα δύο ακόμη άτομα που επέβαιναν στο σκάφος παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο νερό για 17 ώρες πριν τελικά διασωθούν από το φορτηγό πλοίο MV Sofrana Surville γύρω στις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

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«Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας όσον αφορά την γρήγορη επέμβαση των αρχώμ και τις καιρικές συνθήκες», είπε ο Τζέρεμι.

«Το μόνο που σκεφτόμουν είναι να πατήσω επιτέλους τα πόδια μου στο κατάστρωμα. Όταν ανέβηκε και ο τελευταίος από εμάς στο σκάφος και κατάλαβα ότι ήμασταν όλοι ασφαλείς, άρχισα να κλαίω», είπε από την πλευρά της η Τζέμα.

Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

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