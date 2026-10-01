Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων: Μακροζωία ή εμμονή με τη νεότητα - Πώς αλλάζει τα συστήματα υγείας

Snapshot Ο παγκόσμιος πληθυσμός ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από 1,2 δισεκατομμύρια σήμερα σε 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2050, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η Ελλάδα έχει έντονη δημογραφική γήρανση με το 23,7% του πληθυσμού να είναι άνω των 65 ετών και φυσική μείωση του πληθυσμού λόγω περισσότερων θανάτων από γεννήσεις.

Τα συστήματα υγείας πρέπει να προσαρμοστούν σε μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων με έμφαση στην πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα, γηριατρική αξιολόγηση και διατήρηση της αυτονομίας. Snapshot powered by AI

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της επιστήμης, της ιατρικής και της κοινωνικής προόδου. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, για την οποία οι κοινωνίες μας καλούνται να προετοιμαστούν. Γι' αυτό, φέτος, το κεντρικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Μεγαλύτερων Ηλικιακά Ανθρώπων, επικεντρώνεται στη μακροζωία και την προετοιμασία των συστημάτων υγείας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η μεγάλη δημογραφική μεταβολή της εποχής μας

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Έως το 2050, η ηλικιακή αυτή ομάδα αναμένεται να φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές μεταβολές της εποχής μας.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να γερνά εξαιτίας δύο παράλληλων εξελίξεων: οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και οι οικογένειες αποκτούν λιγότερα παιδιά. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έως τα τέλη της δεκαετίας του 2070, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τον αριθμό των παιδιών κάτω των 18 ετών. Παράλληλα, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2030, οι άνθρωποι ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να είναι περισσότεροι από τα βρέφη κάτω του ενός έτους.

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της δημογραφικής μετάβασης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 2025, 99 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιπροσωπεύοντας το 22% του συνολικού πληθυσμού. Παράλληλα, το 6% του πληθυσμού της ΕΕ ήταν ηλικίας 80 ετών και άνω.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε ορισμένες χώρες. Στην Ιταλία, το ποσοστό των 80+ πλησιάζει το 8%, ενώ στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία ανέρχεται περίπου στο 7%. Η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ έφτασε τα 44,9 έτη το 2025, ενώ στην Ελλάδα τα 47,2 έτη, από 39,2 έτη το 2005 –μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκή φυσική μείωση του πληθυσμού: το 2024 καταγράφηκαν περίπου 1,3 εκατομμύρια περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ η συνολική αύξηση του πληθυσμού οφειλόταν στη θετική καθαρή μετανάστευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις χώρες με έντονη δημογραφική γήρανση. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την 1η Ιανουαρίου 2025 ο εκτιμώμενος πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε 10.372.335 κατοίκους. Από αυτούς, το 23,7% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες. Αντίθετα, μόλις το 12,8% ήταν ηλικίας 0-14 ετών.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός είναι ο δείκτης γήρανσης, ο οποίος έφτασε το 185,4. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 παιδιά ηλικίας 0-14 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 185 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Η δημογραφική εικόνα συμπληρώνεται από τη χαμηλή γεννητικότητα. Το 2024 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 68.309 γεννήσεις, έναντι 125.873 θανάτων. Δηλαδή, μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν περίπου 57.500 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Η φυσική μείωση του πληθυσμού δεν είναι πλέον μια μελλοντική υπόθεση· αποτελεί τη σημερινή δημογραφική πραγματικότητα της χώρας.

Η ίδια τάση αποτυπώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το 2024 η Ελλάδα είχε μόλις 6,6 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μακροζωία αλλάζει τα συστήματα υγείας

Η δημογραφική γήρανση αλλάζει τις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας. Τα συστήματα υγείας καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που ζουν μέχρι τις δεκαετίες των 80, 90 και 100 ετών. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα, γηριατρική αξιολόγηση, αποκατάσταση, κατ’ οίκον φροντίδα, μακροχρόνια φροντίδα και υπηρεσίες που διατηρούν την αυτονομία και τη λειτουργικότητα των ανθρώπων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί σημαντικές απαιτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη, το ανθρώπινο δυναμικό υγείας, τη μακροχρόνια φροντίδα, αλλά και για τη στέγαση, τις μεταφορές και τον σχεδιασμό των πόλεων. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, ο πληθυσμός ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από 215 εκατομμύρια το 2021 σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια έως το 2050, ενώ ο πληθυσμός των 80+ αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί.

Η απάντηση, επομένως, δεν μπορεί να είναι απλώς περισσότερα νοσοκομεία και περισσότερες δομές φροντίδας. Χρειάζεται επανασχεδιασμός των συστημάτων με έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση, στην ολοκληρωμένη φροντίδα, στην αποκατάσταση και στη διατήρηση της λειτουργικότητας.

Η υγιής γήρανση, όπως την ορίζει ο ΠΟΥ, δεν σημαίνει απουσία κάθε ασθένειας. Σημαίνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να διατηρεί τη λειτουργικότητα που του επιτρέπει να ζει με ευεξία, αυτονομία και συμμετοχή.

Μακροζωία ή εμμονή με τη νεότητα;

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά της σύγχρονης συζήτησης για τη μακροζωία. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η νεότητα έχει μετατραπεί σε κοινωνικό και αισθητικό πρότυπο. Η αγορά της αντιγήρανσης, οι αισθητικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις, οι θεραπείες που υπόσχονται «νεανική» εμφάνιση και η διαρκής αναζήτηση του λεγόμενου «ελιξιρίου της νεότητας» αποτυπώνουν μια βαθύτερη επιθυμία: να ζήσουμε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην φαίνεται ότι μεγαλώνουμε.

Και εδώ ίσως χρειάζεται να κάνουμε έναν ουσιαστικό διαχωρισμό. Άλλο η μακροζωία και άλλο η εμμονή με τη νεότητα. Η μακροζωία είναι η δυνατότητα να έχουμε περισσότερα χρόνια ζωής. Η υγιής γήρανση είναι η προσπάθεια αυτά τα χρόνια να είναι χρόνια με υγεία, λειτουργικότητα, αυτονομία και ποιότητα ζωής. Η εμμονή με το να δείχνουμε διαρκώς νέοι, αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει στην αντίληψη ότι η ίδια η ηλικία είναι κάτι που πρέπει να κρύψουμε ή να «διορθώσουμε». Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις ρυτίδες, τις αλλαγές στο σώμα ή την ηλικία μας. Χρειάζεται να φοβόμαστε περισσότερο μια κοινωνία που κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι χάνει την αξία του επειδή μεγαλώνει.

Η πραγματική πρόκληση της εποχής της μακροζωίας δεν είναι να ανακαλύψουμε το ελιξίριο που θα μας κάνει να φαίνεται ότι δεν μεγαλώνουμε. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να μεγαλώνουμε καλά.