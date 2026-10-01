Τέλενδος: Εντυπωσιακή διάσωση τραυματία πεζοπόρου από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Snapshot Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε τραυματία πεζοπόρο από τη νήσο Τέλενδο.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Σε άλλο ένα συμβάν όπου πολίτης χρειάστηκε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για να διασωθεί, έσπευσε πλήρωμα ελικοπτέρου Super Puma κι έφερε εις πέρας την αποστολή, απομακρύνοντας με ασφάλεια έναν τραυματία πεζοπόρο.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή διάσωσης ενός τραυματία πεζοπόρου από τη νήσο Τέλενδο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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