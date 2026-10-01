Τέλενδος: Εντυπωσιακή διάσωση τραυματία πεζοπόρου από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω περίθαλψη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε τραυματία πεζοπόρο από τη νήσο Τέλενδο.
- Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω περίθαλψη.
Σε άλλο ένα συμβάν όπου πολίτης χρειάστηκε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για να διασωθεί, έσπευσε πλήρωμα ελικοπτέρου Super Puma κι έφερε εις πέρας την αποστολή, απομακρύνοντας με ασφάλεια έναν τραυματία πεζοπόρο.
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή διάσωσης ενός τραυματία πεζοπόρου από τη νήσο Τέλενδο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ