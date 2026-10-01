Κύπρος: Στρατιωτική παρέλαση για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα

Τα ελληνικά F-16 Viper πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία, παρουσιάζοντας την πιο σύγχρονη αναβαθμισμένη έκδοση με προηγμένο ραντάρ AESA και βελτιωμένα συστήματα επικοινωνιών

Μιχάλης Παπαδάκος

Κύπρος: Στρατιωτική παρέλαση για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κύπρος γιόρτασε την 66η επέτειο ανεξαρτησίας με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που περιελάμβανε σύγχρονα οπλικά συστήματα και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών.
  • Τα ελληνικά F-16 Viper πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία, παρουσιάζοντας την πιο σύγχρονη αναβαθμισμένη έκδοση με προηγμένο ραντάρ AESA και βελτιωμένα συστήματα επικοινωνιών.
  • Στην παρέλαση συμμετείχαν στρατιωτικά αγήματα από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Αίγυπτο και φυσικά την Ελλάδα, δίνοντας διεθνή χαρακτήρα στην εκδήλωση.
  • Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη διαχρονική υποστήριξη της Ελλάδας προς τον Κυπριακό Ελληνισμό και δεσμεύτηκε για συνεχή αδελφική στήριξη μέσω των ενισχυμένων δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
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Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την παράσταση έκλεψαν τα σύγχρονα οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, οι εντυπωσιακές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών κι ελικοπτέρων, αλλά και η συμμετοχή στρατιωτικών αγημάτων από πέντε χώρες.

Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 Viper

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η διέλευση των ελληνικών F-16 Viper στον ουρανό της Λευκωσίας. Τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από την κυπριακή πρωτεύουσα, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ για την παρέλαση.

Τα F-16 Viper αποτελούν την πιο σύγχρονη αναβαθμισμένη έκδοση των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Διαθέτουν προηγμένο ραντάρ AESA, νέο υπολογιστή αποστολής και αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών, ενώ μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με άλλα μέσα.

Οι αναβαθμίσεις ενισχύουν τις δυνατότητες των αεροσκαφών στον εντοπισμό και την παρακολούθηση στόχων, αλλά και την επιχειρησιακή εικόνα που έχει ο χειριστής.

Αγήματα από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Αίγυπτο

Διεθνή χαρακτήρα έδωσε στη φετινή παρέλαση η συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από πέντε χώρες. Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες από το αντιτορπιλικό USS Roosevelt συμμετείχαν στην παρέλαση εκπροσωπώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ έδωσε το «παρών» και άγημα Γάλλων πεζοναυτών.

Στην παρέλαση συμμετείχαν ακόμη άγημα των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων και άγημα της στρατιωτικής αστυνομίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, μαζί με το ελληνικό στρατιωτικό τμήμα.

Στην παρέλαση κι ο Δένδιας

Το «παρών» στην στρατιωτική παρέλαση, έδωσε κι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο λαός της Ελλάδας, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό και σήμερα, την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, πανηγυρίζει μαζί σας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι με τις νέες δυνατότητες τις οποίες δημιουργούμε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.

Θα ήθελα επίσης να μεταφέρω προς όλους τους Κύπριους τις ευχές μου για μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

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