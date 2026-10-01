Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που μητέρα και παιδί εκτινάσσονται από αυτοκίνητο μετά από τρακάρισμα

Το σοκαριστικό τροχαίο καταγράφηκε σε βίντεο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Ναντζίνγκ, στη Κίνα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που μητέρα και παιδί εκτινάσσονται από αυτοκίνητο μετά από τρακάρισμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μητέρα και παιδί εκτινάχθηκαν από το πίσω μέρος ενός SUV μετά από σύγκρουση με κιγκλίδωμα σε αυτοκινητόδρομο στην Κίνα.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος προσπαθώντας να αποφύγει μια πλαστική πινακίδα στον δρόμο.
  • Ο πατέρας και ο γιος στο μπροστινό κάθισμα φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.
  • Η μητέρα και το παιδί στα πίσω καθίσματα δεν φορούσαν ζώνες, εκτινάχθηκαν από το όχημα και υπέστησαν κατάγματα στα χέρια.
  • Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη και επέζησαν από το σοβαρό τροχαίο.
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Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν, όταν εκσφενδονίστηκαν από το πίσω μέρος ενός SUV που προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα σε αυτοκινητόδρομο στην Κίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Ναντζίνγκ, με τη σοκαριστική στιγμή να καταγράφεται από κάμερα διερχόμενου οχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός προσπάθησε ξαφνικά να αποφύγει μια πλαστική πινακίδα που βρισκόταν στον δρόμο. Η απότομη κίνηση έκανε το SUV να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει στο κιγκλίδωμα και να περιστραφεί βίαια πάνω στο οδόστρωμα.

Δεν φορούσαν ζώνη στο πίσω κάθισμα

Ο πατέρας και ο γιος που βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος του οχήματος φορούσαν ζώνες ασφαλείας και κατάφεραν να βγουν από το τροχαίο χωρίς τραυματισμούς.

Αντίθετα, η μητέρα και το παιδί που βρίσκονταν στα πίσω καθίσματα δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της σφοδρής περιστροφής, εκσφενδονίστηκαν από το πίσω τζάμι του οχήματος.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, έχοντας υποστεί κατάγματα στα χέρια, ωστόσο επέζησαν από το σοβαρό τροχαίο.

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