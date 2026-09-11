Συνελήφθη 19χρονος που έκανε «σούζες» στη Βάρη

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος στη Βάρη για επικίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτα, γνωστούς ως «σούζες».

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της Βάρης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού («σούζες»), με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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