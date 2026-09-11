Μύκονος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Ελιά
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας περίπου 80 ετών
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- Στην παραλία Ελιά της Μυκόνου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας περίπου 80χρονος Έλληνας άνδρας.
- Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου σε κρίσιμη κατάσταση.
- Η κατάσταση του άνδρα παραμένει κρίσιμη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στην παραλία Ελιά της Μυκόνου, μετά από περιστατικό με ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας περίπου 80 ετών.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνηψης. Ο άνδρας μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.
Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.
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