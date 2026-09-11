Μύκονος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Ελιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας περίπου 80 ετών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μύκονος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Ελιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην παραλία Ελιά της Μυκόνου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας περίπου 80χρονος Έλληνας άνδρας.
  • Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης.
  • Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η κατάσταση του άνδρα παραμένει κρίσιμη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στην παραλία Ελιά της Μυκόνου, μετά από περιστατικό με ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας περίπου 80 ετών.

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Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνηψης. Ο άνδρας μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

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