Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου τους

Ο ηθοποιός κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο, ζητώντας να αναλάβει αποκλειστικά την επιμέλεια του 12χρονου γιου τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου τους
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  • Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα για αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου τους, Μάσεο, με κατηγορίες για σωματική κακοποίηση από τη Χάλι Μπέρι.
  • Η πλευρά της Χάλι Μπέρι απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως εντελώς αβάσιμους και παραπλανητικούς.
  • Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η Μπέρι επιτέθηκε σωματικά στον γιο τους στις 26 Σεπτεμβρίου και ότι υπήρξαν και προηγούμενα περιστατικά κακοποίησης.
  • Η συμφωνία μετά το διαζύγιο προέβλεπε κοινή νομική επιμέλεια και οικονομική υποστήριξη από τη Μπέρι προς τον Μαρτίνεζ για τον γιο τους.
  • Οι δύο γονείς είχαν συμφωνήσει τον Μάιο του 2024 σε θεραπεία συνεπιμέλειας για να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στην ανατροφή του παιδιού.
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Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, κατέθεσε αίτημα για προσωρινό περιοριστικό μέτρο και ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου τους, Μάσεο, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός τον κακοποίησε σωματικά. Η πλευρά της Μπέρι χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το PEOPLE, ο 60χρονος Γάλλος ηθοποιός υποστηρίζει ότι η Χάλι Μπέρι προκάλεσε στον ίδιο «συναισθηματική και ψυχική οδύνη» εξαιτίας φερόμενης σωματικής κακοποίησης του ανήλικου γιου τους.

Στην αίτησή του, ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Χάλι Μπέρι «επιτέθηκε σωματικά» στον Μάσεο, πηδώντας πάνω του, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του και πνίγοντάς τον.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι το περιστατικό της 26ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, επιπλέον σωματικές επιθέσεις αλλά και λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση.

Η πλευρά του Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, Patrick Baghdaserians, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα του πελάτη του είναι «η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού» και ότι για αυτόν τον λόγο προσέφυγε στο δικαστήριο ζητώντας περιοριστικό μέτρο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως ανέφερε, δεύτερη προτεραιότητα είναι να λάβει η Χάλι Μπέρι την κατάλληλη βοήθεια, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και αυτό, όπως υποστήριξε, να λειτουργήσει προς όφελος του παιδιού.

Ο δικηγόρος περιέγραψε τον Μαρτίνεζ ως «στοργικό γονέα», ο οποίος προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον γιο του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συνεπιμέλεια μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση.

Τι υποστηρίζει ότι συνέβη στο σπίτι της Χάλι Μπέρι

Σύμφωνα με την κατάθεση του Μαρτίνεζ, ο Μάσεο τηλεφώνησε στον πατέρα του στις 26 Σεπτεμβρίου και του ζήτησε να πάει να τον παραλάβει, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του του είχε επιτεθεί σωματικά.

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια λογομαχίας μεταξύ μητέρας και γιου, η Μπέρι άρπαξε τον Μάσεο από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει, φωνάζοντας, σύμφωνα με τα έγγραφα: «Ποιος είναι ο κυρίαρχος τώρα; Ποιος είναι ο κυρίαρχος;».

Στο σπίτι, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, βρισκόταν και ο σύντροφος της Χάλι Μπέρι, Van Hunt, τον οποίο ο Μαρτίνεζ περιγράφει ως «δίκαιο» απέναντι στον Μάσεο και υποστηρίζει ότι υπερασπίστηκε το παιδί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο Μαρτίνεζ αναφέρει ακόμη ότι η Μπέρι του έστειλε μήνυμα λέγοντας πως ο γιος τους «δεν τη σέβεται» και αισθάνεται ότι εκείνη δεν έχει λόγο στη ζωή του, ενώ φέρεται να εξέφρασε την άποψη ότι ο Μάσεο τη θεωρεί απλώς «λεφτά».

Όταν ο Μαρτίνεζ της είπε ότι ο Μάσεο ήθελε να πάει μαζί του και τη ρώτησε αν συμφωνούσε, εκείνη φέρεται να απάντησε ότι δεν ήταν σύμφωνη, διερωτώμενη τι είδους παιδί μεγαλώνουν.

Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι είχε εκφράσει στη Μπέρι την ανησυχία του για τις συχνές συγκρούσεις της με τον Μάσεο και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές συνεχίζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ακόμη ότι η Χάλι Μπέρι υποβάθμιζε τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντάς τα ως αστείο ή παιχνίδι.

Στην κατάθεσή του κάνει αναφορά και στην εκπαίδευση της Μπέρι στις πολεμικές τέχνες, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν έβαζε τον Μάσεο σε λαβές πνιγμού και του ζητούσε να «χτυπήσει» ως ένδειξη ότι παραδίνεται.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση του Μαρτίνεζ και δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

«Εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές» λέει η πλευρά της Μπέρι

Η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Marina Beck, απάντησε στους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ, χαρακτηρίζοντας την αίτησή του «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική».

«Το να πούμε ότι αυτή η κατάθεση είναι εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική θα ήταν υποτιμητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Χάλι Μπέρι είναι «συνηθισμένη σε αυτού του είδους την εξοργιστική συμπεριφορά» του Μαρτίνεζ και, παρά το γεγονός ότι είναι βαθιά στενοχωρημένη, δεν θα επιτρέψει στην υπόθεση να την αποτρέψει από το να υπερασπιστεί «το συμφέρον του Μάσεο» και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται.

Η συμφωνία για την επιμέλεια μετά το διαζύγιο

Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους το 2023, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την αρχική αίτηση διαζυγίου, η οποία είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2015, έπειτα από δύο χρόνια γάμου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας τους, οι δύο γονείς είχαν από κοινού τη νομική επιμέλεια του Μάσεο.

Η Μπέρι συμφώνησε επίσης να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, καθώς και επιπλέον 4,3% από οποιοδήποτε εισόδημά της ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, είχε αναλάβει τα έξοδα για τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του γιου τους, τις σχολικές στολές και τα σχολικά είδη, καθώς και τις εξωσχολικές δραστηριότητές του.

Η συμφωνία προέβλεπε ακόμη ότι θα αποζημίωνε τον Μαρτίνεζ για συγκεκριμένα έξοδα που είχε καταβάλει για τον Μάσεο κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Είχαν ήδη συμφωνήσει σε συνεπιμελητική θεραπεία

Οι δυσκολίες στη συνεννόηση των δύο γονέων δεν είναι καινούργιες. Τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είχε επικαλεστεί το PEOPLE, η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε «co-parenting therapy», με τη βοήθεια ειδικού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις τους και να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα ως γονείς.

Αρχικά, ο καθένας θα έκανε ξεχωριστά μία συνεδρία με τον ειδικό και στη συνέχεια θα συμμετείχαν σε τουλάχιστον έξι κοινές συνεδρίες. Στις κοινές συνεδρίες μπορούσε να συμμετέχει και ο Van Hunt.

Μετά την ολοκλήρωση των έξι συνεδριών, ο ειδικός θα αποφάσιζε εάν η διαδικασία θα έπρεπε να συνεχιστεί.

Λίγο αργότερα, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι οι δύο γονείς είχαν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανατροφή του παιδιού και ότι η συνεπιμέλεια δεν ήταν εύκολη. Ωστόσο, όπως είχε επισημάνει η ίδια πηγή, και οι δύο αγαπούν τον Μάσεο, τον οποίο περιέγραψε ως εξαιρετικό και πολύ συγκεντρωμένο μαθητή.

Η Χάλι Μπέρι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προσπαθούσε ιδιαίτερα να προστατεύει την ιδιωτικότητα του γιου της. Η ηθοποιός είναι επίσης μητέρα της 18χρονης Νάλα, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Gabriel Aubry.

Η νέα δικαστική διαμάχη φέρνει πλέον ξανά στο προσκήνιο τις δυσκολίες στη συνεπιμέλεια του Μάσεο, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές για όσα φέρεται να συνέβησαν στο σπίτι της Χάλι Μπέρι.

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