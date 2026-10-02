Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Snapshot Οι συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών θα καταβληθούν στις 26 Οκτωβρίου2026, με ποσά να είναι διαθέσι από το βρά της 23ης Οκτωβρίου σε ΑΤΜ, ανάλογα με την τράπεζα.

Στην κατηγορία Μη Μισθωτών περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών και οι νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Οι συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών θα καταβληθούν επίσημα στις 29 Οκτωβρίου 2026, αλλά τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Στην κατηγορία Μισθωτών περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι από ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι μιας και οι πληρωμές Νοεμβρίου θα γίνουν πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πότε πληρώνονται

Για τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών, οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται:

οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ,οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ,

οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ

Μη Μισθωτών,

όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη μισθωτοί, που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών.

Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι από:

ΙΚΑ

Δημόσιο

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ