Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σε λίγες ώρες - Ξανά στο επίκεντρο η Κρήτη

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σε λίγες ώρες - Ξανά στο επίκεντρο η Κρήτη
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  • Στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο εξελίσσεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα.
  • Αναμένονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, έως 400-500 τόνοι νερού ανά στρέμμα, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
  • Ισχυροί βοριάδες έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας περίπου 6 βαθμών κάτω από τα κανονικά για την εποχή.
  • Στην Αττική οι βροχές θα επικεντρωθούν στα ανατολικά και βόρεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με ενισχυμένους ανέμους.
  • Από τη Δευτέρα αρχίζει σταδιακή βελτίωση του καιρού, με πλήρη εξασθένηση της κακοκαιρίας από την Τρίτη και μετά.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα αναμένεται το δεύτερο κύμα βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει στην περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.

Όπως εξήγησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από το μεσημέρι και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να στροβιλίζονται γύρω από το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ένα τρίτο κύμα αναμένεται μέσα στην Κυριακή, με τη δραστηριότητα της κακοκαιρίας να ολοκληρώνεται σταδιακά τη Δευτέρα, όταν και το σύστημα θα αρχίσει να απομακρύνεται ανατολικότερα.

Στο επίκεντρο η Κρήτη έως την Κυριακή

Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της ατμοσφαιρικής διαταραχής, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες που περνούν πάνω από το Αιγαίο εμπλουτίζονται με μεγάλα ποσά υγρασίας και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οργανωμένης διαταραχής.

Το χαρακτηριστικό των φαινομένων δεν είναι μόνο η έντασή τους, αλλά και η μεγάλη διάρκειά τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η συγκεκριμένη κακοκαιρία μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ύψη βροχής της τάξης των 200 έως 250 τόνων νερού ανά στρέμμα στην Κρήτη και σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Η έντονη αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, με τη σημαντικότερη υποχώρηση των φαινομένων να έρχεται από τη Δευτέρα.

Παράλληλα, βροχές αναμένονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως σε Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα, ενώ πιο έντονες βροχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν στα ορεινά της Εύβοιας.

Από τις Κυκλάδες και νοτιότερα, με έμφαση στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, η κακοκαιρία αποκτά μεγαλύτερη ένταση. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα έχουν μεγάλη διάρκεια, με τα πιο έντονα φαινόμενα να επιμένουν έως το βράδυ της Κυριακής ή τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κακοκαιρία παρουσιάζει ως προς τον μηχανισμό δημιουργίας της ομοιότητες με την κακοκαιρία Daniel, ενώ εκτίμησε ότι μετά την αποχώρησή της ενδέχεται να έχουν καταγραφεί τοπικά συνολικά ύψη βροχής που θα φτάσουν τους 400 έως 500 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσουν σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν κατά τόπους τα 7 έως 9 μποφόρ.

Οι βοριάδες αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί και το Σάββατο, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Παράλληλα, η έλευση ψυχρών αέριων μαζών έχει προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Νωρίς το πρωί επικρατεί αρκετό κρύο, ενώ ο υδράργυρος βρίσκεται περίπου 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα δυτικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 25 βαθμούς. Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα ενισχύουν την αίσθηση της ψύχρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους κοντά στο μεσημέρι, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα βροχερός έως το μεσημέρι με απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, αναμένονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα προς την πλευρά της Χαλκιδικής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα παραμείνει ενεργή στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η διαταραχή θα συνεχίσει να στροβιλίζεται στην περιοχή, προκαλώντας κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και μεγάλο όγκο νερού, με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, καθώς η διαταραχή θα παραμείνει εγκλωβισμένη στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές θα έχουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και διάρκεια, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στις νοτιότερες περιοχές του Αιγαίου.

Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Τα τελευταία υπολείμματα της κακοκαιρίας θα επιμείνουν έως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στην Κρήτη, τη Ρόδο και ιδιαίτερα προς το Καστελόριζο.

Από την Τρίτη και μετά, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν σαφή βελτίωση, με την κακοκαιρία να απομακρύνεται και τη χώρα να περνά σταδιακά σε πιο ήπιες συνθήκες.

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