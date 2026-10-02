Καιρός: Σε νέο συναγερμό η Κρήτη – Θα επιμείνουν οι καταιγίδες – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Snapshot Σήμερα Παρασκευή, στην Κρήτη, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι σε πλημμύρες, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους.

Συνιστάται αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων, καθώς και προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ πρέπει να ασφαλιστούν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων και να ενημερώνονται τακτικά από την ΕΜΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή, στην κεντρική και νότια ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 21°C

Ήπειρος: 9 – 22°C

Θεσσαλία: 11 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 26°C

Δυτική Στερεά: 13 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 26°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 18 – 21°C

Κυκλάδες: 18 – 22°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 23°C

Κρήτη: 18 – 21°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 21°C

Δωδεκάνησα: 19 – 23°C

Αττική: 16 – 21°C

Θεσσαλονίκη: 13 – 25°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (30/9) και αναθεωρήθηκε την Πέμπτη (1/10), αναφέρει ότι θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

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Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Στην Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8, μέχρι το μεσημέρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (κυρίως στα νότια) βροχές με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη έως τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7, πρόσκαιρα μέχρι το πρωί 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και τις Κυκλάδες πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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