Φωτιά στην Αγία Παρασκευή Άνδρου – Θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Αγίας Φανερωμένης στην Άνδρο.

Στην κατάσβεση επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, εθελοντές και δυνάμεις του ΣΕΔΑ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Η πυρκαγιά κινείται προς το Στενό της Άνδρου, με τις επιχειρήσεις να δυσχεραίνουν λόγω της νυχτερινής ώρας και της περιορισμένης ορατότητας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν την περιοχή και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (1/10) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Αγίας Φανερωμένης στην Άνδρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.

Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι οι οποίοι δυσχεραίνουν την προσπάθεια της κατάσβεσης.

Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Από την πλευρά του, ο δήμος Άνδρου ενημέρωσε ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Φανερωμένης, κινείται προς το Στενό της Άνδρου.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΣΕΔΑ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή και επιχειρούν συντονισμένα για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση εξελίσσεται «υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες», καθώς στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι «δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς».

Το έργο των δυνάμεων δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα, με τον Δήμο να επισημαίνει ότι η περιορισμένη ορατότητα και οι δυσκολίες πρόσβασης καθιστούν την επιχείρηση πιο απαιτητική.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί» και να αποφεύγουν την προσέγγιση στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ζητά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και «να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές».