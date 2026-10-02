ΗΠΑ: Μη πυρηνικό υπόγειο πείραμα στη Νεβάδα – Στόχος η ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων

Snapshot Η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Πυρηνικής Ασφάλειας πραγματοποίησε μη πυρηνικό υπόγειο πείραμα με χημικά εκρηκτικά στη Νεβάδα για την ανίχνευση πυρηνικών δοκιμών χαμηλής ισχύος.

Το πείραμα χρησιμοποίησε συμβατικά εκρηκτικά και ραδιενεργούς ιχνηθέτες για να συλλέξει δεδομένα που βελτιώνουν αλγόριθμους εντοπισμού πυρηνικών εκρήξεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανίχνευση «αποσυζευγμένων» εκρήξεων, οι οποίες έχουν μειωμένο σεισμικό αποτύπωμα και είναι πιο δύσκολες στον εντοπισμό.

Χρησιμοποιήθηκαν σεισμογράφοι, αισθητήρες υπερήχων, ηλεκτρομαγνητικά συστήματα και χημική και μετεωρολογική παρακολούθηση για τη συλλογή των δεδομένων.

Η NNSA τόνισε ότι δεν πραγματοποιήθηκε πυρηνική δοκιμή και ότι το πείραμα ενισχύει την ικανότητα των ΗΠΑ να παραμένουν πρωτοπόρες στον εντοπισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων. Snapshot powered by AI

Ένα υπόγειο, μη πυρηνικό πείραμα με χημικά εκρηκτικά πραγματοποίησε η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) στις εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας της Νεβάδα.

Σύμφωνα με την NNSA, το πείραμα της 30ής Σεπτεμβρίου είχε στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν πυρηνικές εκρήξεις χαμηλής ισχύος σε άλλες χώρες.

«Χρειάζεται πυρηνική τεχνογνωσία για να εντοπιστούν πυρηνικές δραστηριότητες και πειράματα όπως αυτό διασφαλίζουν ότι η Αμερική παραμένει ασυναγώνιστη στον εντοπισμό τους», δήλωσε ο επικεφαλής της NNSA Μπράντον Γουίλιαμς.

Χημικά εκρηκτικά, όχι πυρηνική δοκιμή

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στη σήραγγα P, στην Περιοχή 12 του Nevada National Security Site, με χρήση συμβατικών χημικών εκρηκτικών και ραδιενεργών ιχνηθετών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση επιστημονικών μοντέλων και τη βελτίωση αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων.

Η NNSA ξεκαθαρίζει ότι δεν πραγματοποιήθηκε πυρηνική έκρηξη. Αντίθετα, τέτοιου είδους δοκιμές επιχειρούν να αναπαραγάγουν τα σεισμικά και άλλα σήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια υπόγεια πυρηνική δοκιμή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανίχνευση των λεγόμενων «αποσυζευγμένων» εκρήξεων, κατά τις οποίες η έκρηξη πραγματοποιείται μέσα σε μεγάλη υπόγεια κοιλότητα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά το σεισμικό της αποτύπωμα και να καθίσταται δυσκολότερος ο εντοπισμός της.

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν σεισμογράφοι, αισθητήρες υπερήχων και ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, καθώς και συστήματα χημικής και μετεωρολογικής παρακολούθησης.

«Με αυτό το πείραμα στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: υπό αυτή την κυβέρνηση, η Αμερική δεν θα βρεθεί ποτέ σε μειονεκτική θέση», ανέφερε ο Γουίλιαμς.