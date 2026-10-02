Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Ακολούθησε φωτιά στο πλοίο

Snapshot Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα φωτιά στο πλοίο.

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος ή οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης έντασης με άλλες πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Η UKMTO ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Δεν έχει διευκρινιστεί από πού προήλθε το βλήμα ούτε έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται για το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί και άλλες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Το Reuters μετέδωσε ότι τρία πετρελαιοφόρα υπό σημαία Λιβερίας χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά στις 29 Σεπτεμβρίου.