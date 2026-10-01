«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - «Τα δύσκολα είναι μπροστά»

Snapshot Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ αναμένονται στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο το επόμενο 48ωρο, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Το Σάββατο προβλέπεται η πιο δύσκολη ημέρα, με τοπικά ύψη βροχής να ξεπερνούν ακόμη και τα 500 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές.

Η κακοκαιρία θα έχει μεγάλη διάρκεια, με το βαρομετρικό σύστημα να παραμένει στο Νότιο Αιγαίο έως και την Κυριακή, προκαλώντας διαδοχικά κύματα έντονων φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, διατηρώντας τον μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη βροχόπτωση σε ήδη κορεσμένο έδαφος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και υπερχειλίσεων ρεμάτων. Snapshot powered by AI

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τεράστια ύψη βροχής, θυελλώδεις άνεμοι και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο το επόμενο 48ωρο.

Η ΕΜΥ, με επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί ότι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, τουλάχιστον έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Καλλιάνος: Το Σάββατο η πιο δύσκολη ημέρα

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος έχει κάνει λόγο για «κόκκινο συναγερμό» στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συνολικά ύψη βροχής έως την Κυριακή ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά, εφόσον επαληθευτούν τα πιο δυσμενή προγνωστικά σενάρια.

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με τα φαινόμενα να εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση στην Κρήτη και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά ήπια, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο μεγάλος όγκος νερού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το έδαφος σε αρκετές περιοχές της Κρήτης είναι ήδη κορεσμένο από τις βροχές που έχουν προηγηθεί.

Κολυδάς: «Βαθαίνει» το χαμηλό – Προσοχή από Παρασκευή προς Σάββατο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος επισημαίνει ότι το επίκεντρο του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Κύθηρα, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, με αυξημένη προσοχή κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξηγεί ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα, το οποίο «βαθαίνει» πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την αστάθεια και τις ανοδικές κινήσεις της ατμόσφαιρας.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο επίμονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια και να επανέρχονται σε διαδοχικά κύματα έως την Κυριακή.

Αρναούτογλου: «Το νερό που τόσο έλειψε μπορεί να γίνει απειλή»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι και η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος εφιστά την προσοχή στην Κρήτη έως το πρωί της Κυριακής.

Όπως σημειώνει, οι ενδείξεις για πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του νησιού, τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για ορμητικά νερά, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις που εξελίσσονται πολύ γρήγορα.

Ο Αρναούτογλου αναφέρει ότι σε ορισμένα σημεία τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακόμη και 150 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, ενδεχομένως και περισσότερο.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Οι προγνώσεις δείχνουν διαδοχικά 24ωρα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο, καθώς το έδαφος σταδιακά χάνει την ικανότητα να απορροφά επιπλέον νερό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και μετά το τέλος μιας καταιγίδας, καθώς νερά που πέφτουν στα ορεινά μπορούν να κινηθούν προς χαμηλότερες περιοχές αρκετή ώρα αργότερα, μετατρέποντας ακόμη και φαινομενικά ήρεμα ρέματα σε χειμάρρους.

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία με διάρκεια – Τα δύσκολα μέχρι την Κυριακή

Για κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας κάνει λόγο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, το βαρομετρικό σύστημα έχει εγκατασταθεί στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για αρκετές ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα δέχονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Κρήτη να βρίσκεται στον πυρήνα των φαινομένων και αυξημένη προσοχή να απαιτείται επίσης στα Δωδεκάνησα.

Ο Μαρουσάκης εκτιμά ότι το πιο έντονο διάστημα θα είναι από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, όταν αναμένονται οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού και οι ισχυρότερες εξάρσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν και τα 9 μποφόρ, ενώ οι βροχές αναμένεται κατά τόπους να έχουν μεγάλη διάρκεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

Τι λέει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε υψηλό επίπεδο συναγερμού παραμένει και η Πολιτική Προστασία.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει επισημάνει ότι έως το πρωί της Κυριακής αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια θα επικρατούν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Η Κρήτη έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε πλήρη ετοιμότητα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Παρασκευή και Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ το Αιγαίο θα παραμείνει αντιμέτωπο με πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, προβλέπεται αρχικά μια πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων στην Κρήτη μέχρι περίπου το μεσημέρι. Ωστόσο, από το απόγευμα αναμένεται νέα επιδείνωση, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται εκ νέου στο νησί και στο Νότιο Αιγαίο.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες της κακοκαιρίας. Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, με πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτής της έντασης αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα κυρίως στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο έως περίπου το μεσημέρι. Στη συνέχεια, με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Η συνολική εικόνα της ΕΜΥ δείχνει, επομένως, ότι η Παρασκευή θα λειτουργήσει περισσότερο ως μια σύντομη ανάπαυλα παρά ως τέλος της κακοκαιρίας, καθώς από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επιστρέψουν με ένταση και το Σάββατο θα βρει την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο ξανά στο επίκεντρο.

Διαβάστε επίσης