ALPHA: Τι θα βλέπουμε μετά το «Ριφιφί»; «Χτυπά» με διπλή πρεμιέρα

Snapshot Ο ALPHA ολοκλήρωσε τη σειρά «Ριφιφί» και ετοιμάζει νέες δραματικές σειρές για τη συνέχεια της σεζόν.

Η σειρά «Κόρες της Αρετής» θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου στις 22:00, με κεντρική ιστορία τη ζωή της Αρετής και των δύο κόρων της.

Η οικογένεια Κεχαγιά παίζει σημαντικό ρόλο στη σειρά, αποκαλύπτοντας μυστικά και οικογενειακές ρωγμές.

Η σειρά «Μια γυναίκα» θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου στις 22:00 και αφορά τη Μαρίνα που αντιμετωπίζει τη ζωή μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η Μαρίνα καλείται να διαχειριστεί το πένθος, την ανατροφή των παιδιών και τις νέες προκλήσεις στη ζωή της. Snapshot powered by AI

Τις δύο πρώτες εβδομάδες της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο ALPHA ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη βραδινή ζώνη με το «Ριφιφί». Η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια ολοκληρώθηκε και, πλέον, τα στελέχη έχουν το βλέμμα στραμμένο στις πρεμιέρες των νέων σειρών.

Ο σταθμός επενδύει σε δραματικά σίριαλ, που στόχο έχουν να διατηρήσουν τα ποσοστά τηλεθέασης. Χαρακτηριστικά, οι «Κόρες της Αρετής» έρχονται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 22.00. Στο επίκεντρο της ιστορίας της νέας σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22.00, πρώτη επίσημη κάνει η σειρά «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά. Σύμφωνα με την υπόθεση, η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της.

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