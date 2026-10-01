Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Οι πρώτες πληροφορίες για το σεισμό που σημειώθηκε κοντά στη Θήβα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα στις 1 Οκτωβρίου.
  • Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 4 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Θήβας.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.
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Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτής 1 Οκτωβρίου στη Θήβα, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 5 χιλιόμετρα.

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