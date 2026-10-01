Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα στις 1 Οκτωβρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 4 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Snapshot powered by AI

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτής 1 Οκτωβρίου στη Θήβα, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης