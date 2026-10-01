Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026.
  • Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.
  • Η κακοκαιρία συνδέεται με ένα οργανωμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα που ενισχύει τις βροχές και την ατμοσφαιρική αστάθεια στη νότια Ελλάδα.
  • Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν από την Παρασκευή 2 έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με μεγαλύτερη ένταση στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και ο καιρός στα υπόλοιπα μέρη της χώρας θα παραμείνει γενικά αίθριος.
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Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη σήμερα, Πέμπτη (01-10-2026), έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026), ενώ εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη (01-10-2026), και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα μετατοπίζεται το κύριο ενδιαφέρον της καιρικής εξέλιξης, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, με την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο βόρειο ρεύμα που μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο, αλλά συνδέεται και με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ένα οργανωμένο χαμηλό στην περιοχή των 500 hPa, το οποίο βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις του αέρα, τη δυναμική αστάθεια και τις ζώνες σύγκλισης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Ως αποτέλεσμα, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικό καιρικό σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις.

Η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων αναμένεται κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο, με τις περιοχές της νότιας χώρας να χρειάζονται αυξημένη προσοχή λόγω της πιθανότητας για κατά τόπους έντονες βροχές.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για το Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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