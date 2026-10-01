The Neighboυrhood: Ποια είναι η μπάντα από την Καλιφόρνια που έρχεται στο Release Athens

Η διάσημη μπάντα από την Καλιφόρνια έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

The Neighboυrhood: Ποια είναι η μπάντα από την Καλιφόρνια που έρχεται στο Release Athens
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  • Οι The Neighbourhood από την Καλιφόρνια θα εμφανιστούν στην Ελλάδα για πρώτη φορά στις 25 Ιουνίου 2027 στο Release Athens, στο Markopoulo Complex.
  • Το συγκρότημα έγινε ευρέως γνωστό με το single «Sweater Weather» από το πρώτο άλμπουμ τους το 2013, που έχει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Το Markopoulo Complex είναι ένας ευέλικτος χώρος μεγάλης κλίμακας με δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων και ψυχαγωγικών ζωνών για τους επισκέπτες.
  • Στο Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, επιτρέποντας την παρουσία πολλών καλλιτεχνών την ίδια ημέρα.
  • Οι The Neighbourhood επέστρεψαν το 2025 με το πέμπτο άλμπουμ τους «(((((ultraSOUND)))))» και πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους σε διεθνείς μεγάλες αρένες.
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Το διάσημο συγκρότημα «The Neighbourhood» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στις 25 Ιουνίου του 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Release Athens στο Markopoulo Complex.

Η χαρισματική μπάντα από την Καλιφόρνια, η οποία δημιουργήθηκε το 2011 και δεν άργησε να ξεπεράσει τα όρια της εναλλακτικής σκηνής από την οποία ξεκίνησε, βρήκε από νωρίς τη δική της θέση στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η εκτόξευση του συγκροτήματος που έχει ως frontman τον Jesse Rutherford ήρθε με το single «Sweater Weather», που συμπεριλήφθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ «I Love You.» (2013) και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα alternative hits της εποχής του. Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το τραγούδι πλησιάζει τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια στην ιστορία της πλατφόρμας.

Παράλληλα, κομμάτια όπως τα «Daddy Issues», «Softcore», «Reflections» και «You Get Me So High» έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διάρκεια της επιτυχίας τους και τη σύνδεσή τους με μια νέα γενιά ακροατών.

Ακολούθησαν τα «Wiped Out!» (2015), «The Neighbourhood» (2018) και «Chip Chrome & The Mono-Tones» (2020), με το συγκρότημα να εξελίσσει σταθερά τον ήχο του, διατηρώντας τη σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα που έγινε σήμα κατατεθέν του.

Μετά από μια πολυετή παύση, τα πέντε μέλη βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο και επέστρεψαν το 2025 με το «(((((ultraSOUND)))))», το πέμπτο άλμπουμ της καριέρας τους, αποτέλεσμα μιας πιο ελεύθερης έκφρασης και αυθόρμητης δημιουργικής διαδικασίας.

Η επιστροφή τους στη σκηνή συνοδεύτηκε από τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους, με εμφανίσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες αρένες του κόσμου, ανάμεσά τους το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το The O2 του Λονδίνου και το Accor Arena του Παρισιού.

Τι είναι το Markopoulo Complex

Το νέο venue που θα φιλοξενήσει τους «The Neighbourhood» σχεδιάζεται ως ένας ευέλικτος χώρος μεγάλης κλίμακας, που μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παραγωγής.

Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις, ενώ ο σχεδιασμός του δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη συναυλία. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενεί παράλληλες δράσεις, σημεία εστίασης, χώρους πρασίνου και ξεκούρασης, αλλά και διαφορετικές ζώνες για το κοινό.

Στόχος είναι ο επισκέπτης να μπορεί να φτάνει νωρίτερα στον χώρο και να παραμένει εκεί για περισσότερη ώρα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μουσικό πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν χώρο που μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως ολοκληρωμένος προορισμός ψυχαγωγίας και λιγότερο ως μια απλή συναυλιακή εγκατάσταση.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές. Η δεύτερη σκηνή θα φιλοξενείται σε μια μεγάλη τέντα έκτασης 4.000 τετραγωνικών μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα να εμφανίζονται περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα στην ίδια φεστιβαλική ημέρα.

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