Τι είναι αυτό το εξόγκωμα στον καρπό σας που αλλάζει συνεχώς μέγεθος;

Γάγγλιο στο χέρι: Συμπτώματα, θεραπεία και πότε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

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Τι είναι αυτό το εξόγκωμα στον καρπό σας που αλλάζει συνεχώς μέγεθος;
ΥΓΕΙΑ
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Ένα λείο εξόγκωμα στον καρπό που γίνεται πιο εμφανές, συρρικνώνεται ή εξαφανίζεται προσωρινά μπορεί να είναι γάγγλιο. Αυτά τα εξογκώματα, τα οποία περιέχουν υγρό, αναπτύσσονται συνήθως κοντά σε αρθρώσεις ή τένοντες και μπορεί να αλλάζουν μέγεθος και να γίνονται μερικές φορές μεγαλύτερα κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας και μικρότερα κατά την ανάπαυση.

Ένα επιβεβαιωμένο γάγγλιο είναι καλοήθες (μη καρκινικό) και συχνά δεν απαιτεί θεραπεία. Το πρώτο βήμα, ωστόσο, είναι η εξέταση ενός άγνωστου εξογκώματος, αντί να υποθέσετε ότι η μεταβαλλόμενη εμφάνισή του αρκεί για τη διάγνωση.

Τι περιέχει ένα γάγγλιο;

Το γάγγλιο περιέχει παχύρρευστο υγρό, με υφή ζελατίνης, παρόμοιο με το υγρό που λιπαίνει τις αρθρώσεις. Συχνά συνδέεται με μια άρθρωση ή με το έλυτρο ενός τένοντα μέσω ενός μικρού μίσχου.

Η ραχιαία επιφάνεια του καρπού αποτελεί συνηθισμένο σημείο εμφάνισης, αν και τα γάγγλια μπορούν επίσης να εμφανιστούν στην παλαμιαία πλευρά ή κοντά στις αρθρώσεις των δακτύλων. Τα αίτια της ανάπτυξής τους δεν είναι πλήρως κατανοητά και πολλά από αυτά εμφανίζονται χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος προφανής τραυματισμός.

Ορισμένα δεν προκαλούν συμπτώματα πέρα από την ύπαρξη του εξογκώματος. Άλλα προκαλούν πόνο κατά την κίνηση ή, εάν πιέζουν γειτονικά νεύρα, προκαλούν αίσθημα μυρμηγκιάσματος ή αδυναμία.

γαγγλιο κυστη στο πανω μερος του καρπου

Πότε πρέπει να εξεταστεί ένα εξόγκωμα στον καρπό;

Προγραμματίστε μια εξέταση για ένα ανεξήγητο εξόγκωμα/κύστη, ιδιαίτερα εάν αυτό μεγαλώνει, έχει σκληρή και σταθερή υφή ή προκαλεί πόνο ή δυσκολία στη χρήση του χεριού. Αναφέρετε τυχόν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία.

Ένα εξόγκωμα που γίνεται πολύ επώδυνο, θερμό ή παρουσιάζει ερυθρότητα χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης. Αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να αποδίδονται απλώς σε γάγγλιο.

Ο γιατρός θα ρωτήσει πόσο καιρό υπάρχει το εξόγκωμα, αν το μέγεθός του μεταβάλλεται και ποιες δραστηριότητες προκαλούν δυσφορία. Η κλινική εξέταση συχνά αρκεί για την αναγνώριση ενός τυπικού γαγγλίου. Το υπερηχογράφημα ή άλλη απεικονιστική εξέταση μπορεί να βοηθήσει όταν η διάγνωση είναι αβέβαιη.

Μπορείτε άφοβα να αφήσετε το γάγγλιο χωρίς θεραπεία;

Ναι. Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση, η παρακολούθηση αποτελεί συνήθως μια λογική επιλογή, εάν το γάγγλιο δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλά συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται χωρίς θεραπεία, αν και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μήνες, ενώ ορισμένα παραμένουν.

Οι αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία εξαρτώνται περισσότερο από το επίπεδο δυσφορίας και λειτουργικότητας του χεριού καθώς και το σημείο του γαγγλίου, παρά από την απλή ύπαρξη του. Εάν μια κύστη που έχει ήδη εξεταστεί παρουσιάσει αλλαγές ή αρχίσει να προκαλεί νέα συμπτώματα, προγραμματίστε μια επανεξέταση.

Σε περίπτωση δυσφορίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων, ένας επαγγελματίας υγείας ή φαρμακοποιός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη χρήση νάρθηκα καρπού και την κατάλληλη ανακούφιση από τον πόνο. Επίσης, η αποφυγή κινήσεων που προκαλούν συστηματικά πόνο μπορεί να βοηθήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χτυπάτε, μην τρυπάτε και μην προσπαθήσετε να σπάσετε το εξόγκωμα. Το χτύπημα με βαρύ αντικείμενο μπορεί να τραυματίσει το χέρι, ενώ οι προσπάθειες παροχέτευσης από εσάς τους ίδιους ενέχουν κίνδυνο βλάβης του δέρματος και λοίμωξης.

Ganglion Cysts

Τι συμβαίνει αν επιθυμείτε την αφαίρεσή του;

Οι βασικές επιλογές είναι η ιατρική παροχέτευση με βελόνα και η χειρουργική επέμβαση. Κάθε μέθοδος έχει τους περιορισμούς της.

Η αναρρόφηση απομακρύνει το υγρό, αλλά αφήνει ανέπαφη τη σύνδεση της κύστης με την άρθρωση ή το έλυτρο του τένοντα, με αποτέλεσμα το οίδημα συχνά να επανεμφανίζεται. Χρησιμοποιείται συχνότερα για κύστεις στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού. Εκείνες που εντοπίζονται στην παλαμιαία πλευρά μπορεί να βρίσκονται κοντά σε αρτηρία και νεύρα, καθιστώντας τη διαδικασία πιο λεπτή και απαιτητική.

Η χειρουργική επέμβαση αφαιρεί την κύστη και τον μίσχο της και μπορεί να εξεταστεί ως επιλογή όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τα (απλά) μέτρα αντιμετώπισης. Τα πιθανά μειονεκτήματα περιλαμβάνουν πόνο, δυσκαμψία, ερεθισμό νεύρων λόγω της ουλής και υποτροπή.

Μια συστηματική ανασκόπηση 11 μελετών σχετικά με τα γάγγλια στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού διαπίστωσε μεγάλη διακύμανση στα ποσοστά υποτροπής και στοιχεία χαμηλής ποιότητας συνολικά. Συζητήστε με ειδικό για τα αναμενόμενα οφέλη και τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της κύστης και την προτεινόμενη διαδικασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα γάγγλιο να προκαλέσει πόνο χωρίς να υπάρχει ορατό εξόγκωμα;

Ναι. Μικρά, κρυμμένα γάγγλια μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία κάτω από το δέρμα. Ο πόνος στον καρπό μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, επομένως απαιτείται εξέταση και, μερικές φορές, απεικονιστικός έλεγχος, για να διαπιστωθεί η αιτία.

Πόσο διαρκεί η ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση;

Πολλοί επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους δραστηριότητες εντός 2-6 εβδομάδων, ωστόσο η ανάρρωση εξαρτάται από την επέμβαση και τις απαιτήσεις της όλης διαδικασίας ή της αθλητικής δραστηριότητας. Ακολουθήστε τις εξατομικευμένες οδηγίες του χειρουργού πριν επανέλθετε σε δραστηριότητες που επιβαρύνουν έντονα τον καρπό.

Συμπέρασμα

Σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης γαγγλιακής κύστης, συχνά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ παρακολούθησης και θεραπείας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στα συμπτώματα και στην λειτουργικότητα του χεριού, ενώ τυχόν άγνωστα ή μεταβαλλόμενα ευρήματα πρέπει να αξιολογούνται πριν επιχειρηθεί η αντιμετώπισή τους.

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