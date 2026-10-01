MagentaTV: Συμφωνία με την Amazon MGM Studios για την προβολή κορυφαίων κινηματογραφικών παραγωγών 

-     18 ταινίες του μεγάλου κινηματογραφικού και τηλεοπτικού studio έρχονται στη MagentaTV  -     Πρεμιέρα τον Οκτώβριο για το pop-up κανάλι «Magenta Cinema 007», αφιερωμένο στον διάσημο κινηματογραφικό χαρακτήρα James Bond

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MagentaTV: Συμφωνία με την Amazon MGM Studios για την προβολή κορυφαίων κινηματογραφικών παραγωγών 
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Νέες κινηματογραφικές παραγωγές της Amazon MGM Studios, με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, έρχονται από τον Νοέμβριο στη MagentaTV της Telekom, στο πλαίσιο σύναψης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνεργασία με την Amazon MGM Studios, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας, ενισχύει περαιτέρω το περιεχόμενο της MagentaTV.

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Από ταινίες δράσης, περιπέτειας και επιστημονικής φαντασίας μέχρι θρίλερ, κωμωδίες και οικογενειακές ταινίες, 18 νέοι τίτλοι της Amazon MGM Studios θα ενταχθούν σταδιακά στο πρόγραμμα της MagentaTV. Από αυτούς, ξεχωρίζουν οι «Masters of the Universe» με τους Νίκολας Γκάλιτζιν και Καμίλα Μέντες, «Crime 101» με τους Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλι Μπέρι, «Η Εσχάτη των Ποινών» με τους Κρις Πρατ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, «Μετά το Κυνήγι» με την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Άϊο Εντεμπίρι, «The Accountant 2» με τον Μπεν Άφλεκ, «The Wrecking Crew» με τους Τζέισον Μομόα και Ντέιβ Μπαουτίστα, «Play Dirty» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, «Tom Clancy's Jack Ryan: Πόλεμος Φαντασμάτων», «Oh.What.Fun» με την Μισέλ Φάιφερ, καθώς και η action comedy «Heads of State» με τους Ίντρις Έλμπα, Τζον Σίνα και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας.

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Μέσα στο 2027 αναμένονται, ακόμα, η βιογραφική αθλητική ταινία «Madden» για τη ζωή του θρυλικού προπονητή και σχολιαστή του αμερικανικού football, Τζον Μάντεν, με τους Νίκολας Κέιτζ και Κρίστιαν Μπέιλ, καθώς και το «The Man with the Bag» με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με την Amazon MGM Studios, που ενισχύει ακόμη περισσότερο το κινηματογραφικό περιεχόμενο της MagentaTV, της Νο1 streaming πλατφόρμας στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε σε δυνατές διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία κινηματογραφικά studios, διευρύνοντας τις επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρουμε στους συνδρομητές μας», δήλωσε η Senior Manager Content Management MagentaTV, Φαίη Τσιτσιπή.

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«Magenta Cinema 007»: Pop-up κανάλι αφιερωμένο στον James Bond

Στον James Bond αφιερώνει η MagentaTV τον Οκτώβριο, μέσα από το pop-up κανάλι «Magenta Cinema 007», προβάλλοντας ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον κατάλογο της MGM.

Από την Πέμπτη 1/10 έως και το Σάββατο 31/10 (καθημερινά από τις 15:00), το «Magenta Cinema 007» θα προβάλλει 25 ταινίες του franchise, από το «Dr. No» με τον Σον Κόνερι έως το «No Time to Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ, μαζί με ειδικό περιεχόμενο αφιερωμένο στην ιστορία και τη δημιουργία των ταινιών. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του «Magenta Cinema 007» θα έχουν τα αφιερώματα στους Σόν Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθυ Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν, Ντάνιελ Κρεγκ, καθώς και στις Women of Bond και τον μεγαλύτερο «κακό» του franchise του James Bond, Σταύρο Μπλόφιλντ.

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Όλες οι παραπάνω ταινίες θα είναι διαθέσιμες στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.

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