Μόνικα Μπελούτσι: «Θέλω να μεγαλώνω με αξιοπρέπεια» - Η εξομολόγηση για τον χρόνο και την ομορφιά

Snapshot Η Μόνικα Μπελούτσι θεωρεί τη γήρανση ως προνόμιο και ένα υπέροχο δώρο που πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια.

Η ωριμότητα φέρνει έναν νέο τρόπο αντίληψης του κόσμου, όπου η γυναίκα γίνεται περισσότερο θεατής παρά απλώς ηθοποιός.

Η ηλικία της δίνει πλεονέκτημα στην ερμηνεία σύνθετων ρόλων, καθώς απαιτεί εμπειρίες και εσωτερικές «ουλές».

Η ομορφιά για εκείνη βασίζεται στην πλούσια εσωτερική ζωή, το πάθος, τις σχέσεις και την πληρότητα της ζωής.

Με το πέρασμα του χρόνου, αλλάζει η αντίληψη για την αξία της υγείας και των απλών στιγμών, που γίνονται αφορμή για ευγνωμοσύνη. Snapshot powered by AI

Η Μόνικα Μπελούτσι μιλά ανοιχτά για τον χρόνο, τη γήρανση και τη θέση μιας γυναίκας στο Χόλιγουντ, σε μια εξομολόγηση που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη εμμονή της βιομηχανίας με τη νεότητα.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar España, που δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, η 62χρονη ηθοποιός χαρακτήρισε το να μεγαλώνει κανείς «ένα υπέροχο δώρο», εξηγώντας πως προτιμά να αποδέχεται τη φυσική πορεία του χρόνου με αξιοπρέπεια.

«Δεν υπάρχει πραγματικά άλλη επιλογή: είτε μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν το δεις έτσι, προτιμώ κατά πολύ να μεγαλώνω».

Για την ίδια, η ηλικία δεν ισοδυναμεί με απώλεια, αλλά με προνόμιο. «Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμη ζωντανός και να έχεις μέλλον», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα πολύτιμο αίσθημα αποστασιοποίησης.

Όπως εξήγησε, με τα χρόνια αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο παρατηρεί τον κόσμο. «Μερικές φορές, όσο μεγαλώνεις, σταματάς να είσαι μόνο ηθοποιός και γίνεσαι θεατής του κόσμου. Και αυτό σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από διαφορετική οπτική».

Η Μόνικα Μπελούτσι / AP

«Για έναν τέτοιο ρόλο πρέπει να έχεις ζήσει»

Η Μπελούτσι σημείωσε πως η ηλικία της αποδείχθηκε πλεονέκτημα και για τον νέο της ρόλο στην ταινία The Birthday Party (Histoires de la nuit), ένα ψυχολογικό θρίλερ στο οποίο υποδύεται μια Ιταλίδα ζωγράφο που ζει μόνη σε ένα απομονωμένο νησί.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στα 30 ή στα 40 της, ακόμη κι αν η εμφάνισή της αλλοιωνόταν με μακιγιάζ.

«Για να δώσεις ουσία, βάρος και αλήθεια σε έναν χαρακτήρα με τέτοια εσωτερική αναστάτωση, πρέπει να έχεις ζήσει. Πρέπει να έχεις συγκεντρώσει ουλές και εμπειρίες», είπε.

Η Μόνικα Μπελούτσι / AP

Κατά την ηθοποιό, το πέρασμα του χρόνου δεν μεταμορφώνει μόνο το σώμα αλλά, κυρίως, τον εσωτερικό κόσμο. Και αυτή η αλλαγή είναι κάτι που η κάμερα μπορεί να αποτυπώσει.

«Τα σώματα αλλάζουν με τον χρόνο, όμως αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το πώς αλλάζουμε μέσα μας», ανέφερε. «Όταν ξεκινά η κάμερα, αυτό φαίνεται. Μπορείς να δώσεις ζωή σε αποχρώσεις του κόσμου που παλαιότερα δεν μπορούσες καν να φανταστείς».

Η νέα της αντίληψη για την ομορφιά

Η πρωταγωνίστρια του Beetlejuice Beetlejuice αποκάλυψε επίσης ότι σήμερα ορίζει την ομορφιά πολύ διαφορετικά από ό,τι ίσως στο παρελθόν.

Για εκείνη, ομορφιά είναι πλέον το να έχει κανείς «πλούσια εσωτερική ζωή».

Μίλησε για τα παιδιά που μεγαλώνουν, για τη θάλασσα, τους φίλους, την οικογένεια, αλλά και για την ανάγκη να υπάρχει μια ζωή γεμάτη πάθος και περιεχόμενο.

Η Μόνικα Μπελούτσι / AP

«Αυτό που έχει σημασία είναι τι νιώθεις μέσα σου», είπε. «Νομίζω ότι είναι το να έχεις μια πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε εμπνέει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να κοιτάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μια γεμάτη ζωή ως γυναίκα».

Και αυτή ακριβώς η αίσθηση του χρόνου, σύμφωνα με τη Μπελούτσι, είναι που κάνει τις μικρές στιγμές να αποκτούν διαφορετικό βάρος.

Με τα χρόνια, εξήγησε, η υγεία ή ακόμη και η μυρωδιά ενός καφέ το πρωί μπορούν να γίνουν αφορμή για ευγνωμοσύνη. «Όταν είσαι νέος, θεωρείς πολλά πράγματα δεδομένα. Δεν σκέφτεσαι τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο», σημείωσε.

«Όσο περνούν τα χρόνια, η οπτική σου αλλάζει. Ξυπνάς το πρωί και το να έχεις την υγεία σου ή να απολαμβάνεις το άρωμα του καφέ γίνεται λόγος για να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις μόνο με τον χρόνο».

Σε μια βιομηχανία που για δεκαετίες εξύμνησε τη νεότητα ως το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς, η Μόνικα Μπελούτσι επιλέγει μια διαφορετική αφήγηση: αυτή της γυναίκας που δεν πολεμά τον χρόνο, αλλά αναγνωρίζει σε αυτόν την εμπειρία, το βάθος και, τελικά, την ελευθερία.

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