Κύπρος: Παρουσία Δένδια, με ελληνικά F-16 και νέα οπλικά συστήματα η παρέλαση Ανεξαρτησίας

Snapshot Η Κύπρος γιόρτασε την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας με παρέλαση που περιλάμβανε ελληνικά F-16 Viper και νέα οπλικά συστήματα όπως το BARAK MX και νέες παράκτιες συστοιχίες Exocet MM40 Block 3C.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, τόνισε τη σημασία της αποτρεπτικής ισχύος και τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στο πλευρό της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας συνδέεται με τον στόχο του τερματισμού της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου.

Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης στρατιωτικά τμήματα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, αναδεικνύοντας τις διεθνείς συνεργασίες της Κύπρου.

Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην παρέλαση συστήματα FPV drones και άλλα μη επανδρωμένα μέσα, ενισχύοντας το οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς. Snapshot powered by AI

Με ελληνικά F-16 Viper να πετούν πάνω από τη Λευκωσία και την Εθνική Φρουρά να παρουσιάζει για πρώτη φορά νέα οπλικά συστήματα, η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρέθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διέλευση των ελληνικών μαχητικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία, ενώ στην παρέλαση συμμετείχε και τμήμα της ΕΛΔΥΚ.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το σύστημα αεράμυνας BARAK MX, μαζί με τις νέες παράκτιες συστοιχίες Exocet MM40 Block 3C. Παρουσιάστηκαν επίσης συστήματα FPV drones και άλλα μη επανδρωμένα μέσα, αποτυπώνοντας τις νέες δυνατότητες που εντάσσονται στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ακόμη στρατιωτικά τμήματα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο.

Δένδιας: «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον»

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα για τη σημασία της αποτρεπτικής ισχύος, αλλά και για τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στην ελληνική παρουσία στις εκδηλώσεις, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον».

Στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, συνδέοντας την προσπάθεια αυτή με την «υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα» της Λευκωσίας: τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Αίγυπτο ένδειξη των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Κυπριακή Δημοκρατία.

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