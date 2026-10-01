Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος κυνηγός από πτώση σε βράχο - Τον εντόπισε η αδερφή του

Snapshot Ένας 45χρονος κυνηγός στη Μυτιλήνη βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή της Αμαλής.

Τον εντόπισε νεκρό η αδερφή του κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής με τη βοήθεια των κυνηγικών του σκύλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης κινητοποίησε 14 πυροσβέστες και 4 οχήματα για τη διάσωση και μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχία.

Η αιτία του θανάτου αποδίδεται σε πτώση από βράχο, με την επίσημη ιατρική ανακοίνωση να αναμένεται. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 45χρονος κυνηγός από τη Μυτιλήνη, όταν έπεσε από βραχώδες σημείο στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο του σκυλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lesvosnews.net, ο άνδρας είχε φύγει για κυνήγι αλλά άργησε να επιστρέψει, με την αδελφή του να ανησυχεί και να μεταβαίνει στο σημείο. Η ίδια τον εντόπισε νεκρό κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής, με τη βοήθεια των δύο κυνηγετικών σκύλων και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποιήθηκαν 14 Πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση των διασωστών.

Οι Πυροσβέστες, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο με φορείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο θάνατος οφείλεται από πτώση σε βραχώδη περιοχή, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των γιατρών.

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