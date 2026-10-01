flydubai: Υδραυλικός, ασφαλιστής, τραπεζικός και οδοντίατρος στην ομάδα που έσωσε το αεροσκάφος

Μαζί με τον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ τέσσερις Ισραηλινοί επενέβησαν και έσωσαν το αεροσκάφος και τους επιβάτες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

flydubai: Υδραυλικός, ασφαλιστής, τραπεζικός και οδοντίατρος στην ομάδα που έσωσε το αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις Ισραηλινοί, μαζί με τον Ινδό κυβερνήτη, αποτράπηκαν μια τραγωδία σε πτήση της flydubai, αφοπλίζοντας τον συγκυβερνήτη που είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και επιχειρούσε να ρίξει το αεροσκάφος.
  • Οι τέσσερις ήταν υδραυλικός, ασφαλιστής, τραπεζικός και οδοντίατρος, που υποστήριξαν τον τραυματισμένο πιλότο και φύλαξαν την πόρτα του πιλοτηρίου μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο εκτάκτως.
  • Ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν μπήκε πρώτος στο πιλοτήριο και ακινητοποίησε τον συγκυβερνήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις Ισραηλινοί έσπευσαν σε βοήθεια.
  • Ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ παρείχε κρίσιμες πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο πιλότο, σταθεροποιώντας την κατάστασή του μέχρι την προσγείωση.
  • Οι πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο και προσγείωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία, όπου ο τραυματίας πιλότος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
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Η έγκαιρη παρέμβαση, τα αντανακλαστικά, οι γνώσεις στις πρώτες βοήθειες και στο πιλοτάρισμα αεροσκαφών αλλά και ο ηρωισμός τεσσάρων Ισραηλινών απέτρεψαν τα χειρότερα και έσωσαν τους επιβάτες του αεροσκάφους της flydubai.

Πρόκειται για έναν υδραυλικό, έναν ασφαλιστή, έναν τραπεζικό και έναν οδοντίατρο που είχαν κομβικό ρόλο στον αφοπλισμό του συγκυβερνήτη, ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και επιχειρούσε να ρίξει το αεροσκάφος. Οι τέσσερις τους παρείχαν υποστήριξη και στον τραυματισμένο πιλότο και φύλαξαν την πόρτα του πιλοτηρίου όταν πιλότοι εκτός υπηρεσίας, που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν να προσγειώσουν εκτάκτως το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία.

Ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους όταν άνοιξε την πόρτα ο σοβαρά τραυματισμένος Ινδός πιλότος. «Έσπρωξα την πόρτα ενώ εκείνος κρατούσε τη λαβή. Την άνοιξα και μπήκα μέσα. Στο πάτωμα, ακριβώς δίπλα στην πόρτα, βρισκόταν ο πιλότος. Ήταν ξαπλωμένος εκεί. Είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα», είπε ο Γιανίβ Χαγιούν.

Γιανίβ Χαγιούν Νετανιάχου

Ο Γιανίβ Χαγιούν και η οικογένειά του συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Είσαι λιοντάρι» του είπε ο Νετανιάχου. 30 Σεπτεμβρίου 2026

Γραφείο Ισραηλινού Πρωθυπουργού

Και συνέχισε την περιγραφή: «Δεν υπήρχε πιλότος στη θέση του κυβερνήτη. Ένας πιλότος βρισκόταν ξαπλωμένος δίπλα στην πόρτα, σοβαρά τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Ανάμεσα στις δύο θέσεις βρίσκονται τα χειριστήρια του αεροσκάφους».Ο Γιανίβ Χαγιούν εξήγησε ότι ο συγκυβερνήτης είχε βάλει τα γόνατα του στα χειριστήρια του αεροσκάφους «σαν να προσπαθούσε να παρεμβαίνει στα όργανα».

«Ήταν σκυμμένος προς τα εμπρός, προς τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Έτσι τον άρπαξα από το λαιμό. Τον έσπρωξα προς την έξοδο και άρχισα να φωνάζω στους επιβάτες να έρθουν να βοηθήσουν, επειδή αντιστεκόταν», είπε. Τότε έτρεξαν στο πιλοτήριο οι άλλοι τρεις Ισραηλινοί: ο οδοντίατρος, Σότα Μουσάεφ, ο τραπεζικός, Ζβίκα Μάνες και ο ασφαλιστής Ασάφ Ρατζουάν.

«Αποφασίσαμε ότι ήταν ή τώρα ή ποτέ»

«Ήταν μια πραγματικά σοκαριστική εμπειρία. Δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή», είπε στο ισραηλινό δίκτυο Ν12 ο Ασάφ Ρατζουάν. Είπε ότι κατάλαβε πώς κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε ουρλιαχτά και είδε μία γυναίκα να βγαίνει από την τουαλέτα φωνάζοντας. Τότε το αεροσκάφος έκανε την «βουτιά», που λίγο έλειψε να αποδειχθεί μοιραία.

«Είχαμε ήδη συνειδητοποιήσει ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος πάνω στο αεροπλάνο, καταλάβαμε ότι κάτι είχε συμβεί», τόνισε. «Αρχίσαμε να βλέπουμε ότι το πιλοτήριο ήταν γεμάτο αίμα. Εμείς μπήκαμε μέσα. Κάποιος ονόματι Ζβίκα έφτασε εκεί πριν από μένα. Μετά αυτός, εγώ και άλλοι δύο μπήκαμε μέσα και προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε τον συγκυβερνήτη και τα καταφέραμε», εξήγησε ο Ρατζουάν.

«Όλοι μαζί δείξαμε επινοητικότητα. Χωρίς να το σκεφτούμε πολύ, αποφασίσαμε ότι ήταν θέμα ‘ή τώρα ή ποτέ’. Έτσι, αποφασίσαμε να το κάνουμε», ανέφερε ο Ρατζουάν.

Ο τραπεζικός, Ζβίκα Μάνες που ήταν στην ομάδα που εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη είπε: «Τον βγάλαμε έξω μαζί με δύο άλλους άντρες που έσπευσαν να βοηθήσουν, δόξα τω Θεώ. Ένας άλλος πιλότος μπήκε μέσα και ένας πιλότος που καθόταν μαζί με τους επιβάτες βοήθησε. Ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο έπεφτε κατακόρυφα. Οι άνθρωποι ήταν στον αέρα. Ήταν στιγμές σαν να είχαν βγει από ταινία τρόμου». Και συνέχισε: «Το συναίσθημα; Σαν να είναι το τέλος της ζωής σου».

«Κανείς δεν θα πεθάνει σήμερα»

Ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ βοήθησε στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη αλλά παρείχε και τις πρώτες βοήθειες στον Ινδό πιλότο, που τελικά του έσωσαν τη ζωή. Ο πιλότος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας.

«Όταν άκουσα τις κραυγές, μετά από 10 δευτερόλεπτα έτρεξα. Δεν περίμενα», είπε ο Μουσάεφ στην ιστοσελίδα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ. «Όταν μπήκα στο πιλοτήριο, ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, με έντονη αιμορραγία, κυρίως από το κεφάλι του».

Σότα Μουσάεφ

Ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ

«Ήταν γεμάτος κοψίματα, στο κεφάλι, στα χέρια, τα οποία ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο… Είχε χάσει πολύ αίμα και βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Πιστεύω ότι αν περιμέναμε έστω και λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, θα τον είχαμε χάσει. Η αρτηριακή του πίεση είχε πέσει κατακόρυφα, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και υπήρχε αίμα παντού», ανέφερε ο Ισραηλινός οδοντίατρος.

«Ήμουν ο μόνος γιατρός στο αεροπλάνο και τελικά κατάφερα να σταματήσω την αιμορραγία και να σταθεροποιήσω την αρτηριακή του πίεση», εξήγησε ο Μουσάεφ. «Φροντίζαμε τον πιλότο. Φροντίζαμε να μην κοιμηθεί. Ήθελε να κλείσει τα μάτια του, και φροντίζαμε να παραμείνει σε εγρήγορση. Είπα στον πιλότο: “Κοίταξέ με.” Του είπα: “Κανείς δεν θα πεθάνει σήμερα”», ανέφερε ο Χαγιούν.

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