Χατζηδάκης: «Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωζώνη σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση»

«Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι όντας ταυτόχρονα ευαίσθητοι». δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Χατζηδάκης: «Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωζώνη σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωζώνη σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από τον Μάρτιο και μετά.
  • Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε από 18% σε 7,4%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών.
  • Αυξήθηκε το μέγιστο πλήθος δόσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 72 σε 120 λόγω της επιδείνωσης της κρίσης.
  • Η κυβέρνηση ζητά ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν κρίσεις χωρίς αυστηρές κυρώσεις.
  • Η τελική απόφαση για την παραπομπή Τριαντόπουλου θα ληφθεί από τη Δικαιοσύνη, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις.
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον Real FM, μίλησε σχετικά με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, τα επίκαιρα πολιτικά ζητήματα, αλλά και τη μείωση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών.

«Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά. Το κυριότερο είναι ότι η ανεργία έπεσε από 18% στο 7,4%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό τα τελευταία 18 χρόνια. Με αυτήν την πολιτική έχουμε σταθερά μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. και 600.000 συμπατριώτες μας βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτήν την υπευθυνότητα ιδιαίτερα σε εποχές που επικρατεί διεθνώς αναστάτωση στην αγορά ομολόγων», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Πρόσθεσε μάλιστα πως «είμαστε η τρίτη χώρα στην ευρωζώνη από πλευράς παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από τον Μάρτιο και μετά. Αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν παίρνουν τα χρήματα στη δεξιά ή την αριστερή τσέπη, αν δηλαδή η ελάφρυνση έρχεται από μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή από την επιδότηση στην αντλία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Και επιπλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πρωθυπουργός ζήτησε να ελαστικοποιηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, όπως έγινε -τηρουμένων των αναλογιών- στην περίοδο του κορονοϊού. Ώστε να υπάρχει ευελιξία δράσης χωρίς φόβο για κίτρινες και κόκκινες κάρτες που αποτελούν προοίμια μνημονίων».

Για τις 120 δόσεις

Σε σχέση με την αύξηση των δόσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 από 72, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων με την επίταση της κρίσης κρίθηκε ότι μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το διακανονισμό. «Επανεξετάζουμε την πολιτική μας και ανάλογα τοποθετούμαστε. Η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια σωστά πράγματα. Άλλωστε και τα σταματημένα ρολόγια, δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι, αλλά το ίδιο επίσης αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι όντας ταυτόχρονα ευαίσθητοι».

Για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Σχετικά με την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για τις ενέργειες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι δεν χαίρεται με αυτό, αλλά ανεξαρτήτως τη γνώμη καθενός, σημασία έχει η τελική απόφαση της Δικαιοσύνης. Σχολίασε επίσης ότι υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση και θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το γεγονός από την αντιπολίτευση, η οποία δεν κρατά «στάση υπευθυνότητας».

Τέλος, αναφερόμενος στη συζήτηση περί αλαζονείας, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε, πάντα μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί ή να είναι λάθος. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σεμνοί. Κανείς δεν είναι αλάθητος, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε την πορεία όπου χρειάζεται. Και να μην ξεχνάμε ότι όσο πιο ψηλά βρίσκεται κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει να γίνεται υπηρέτης του λαού που μας έχει στείλει στη Βουλή και την κυβέρνηση».

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