Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Snapshot Το Χρηματιστήριο Αθηνών εντάχθηκε στον όμιλο Euronext και η ελληνική αγορά αναβαθμίστηκε σε ανεπτυγμένη αγορά από διεθνείς οίκους, με επίσημη επιβεβαίωση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με σταθερή πολιτική δημοσιονομικής σοβαρότητας και φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Το 2026 έχουν αντληθεί κεφάλαια ύψους 7,9 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών και ιστορικά υψηλές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μέτρα όπως μείωση φορολογίας, φορολογικά κίνητρα για εισηγμένες επιχειρήσεις και εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και προγραμματίζει περαιτέρω δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής και τη χρηματοοικονομική παιδεία.

Η Ελλάδα στηρίζει την ανάπτυξη μιας Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη, με στόχο την αύξηση των εισηγμένων εταιρειών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της κεφαλαιαγοράς. Snapshot powered by AI

«Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα. Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών».

Αυτά υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επισημαίνοντας δύο σημαντικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την είσοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή:

-Την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext. «Στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών: Με περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες. Με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 τρισ. ευρώ. Και σχεδόν το ένα τρίτο της διαφανούς διαπραγμάτευσης μετοχών στην Ευρώπη».

-Την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνείς οίκους STOXX, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell. «Μια εξέλιξη που θα επισημοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Ενώ τον Μάιο του 2027 αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ταξινόμησης αγορών από την MSCI».

«Τίποτε από αυτά δεν έγινε επειδή κάποιος αποφάσισε να μας κάνει χάρη», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Οι διεθνείς αγορές δεν λειτουργούν με συμπάθειες. Αξιολογούν δεδομένα. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βλέπουν μια χώρα που λειτουργεί με δημοσιονομική σοβαρότητα, δεν ξοδεύει περισσότερα από αυτά που έχει και έχει ανακτήσει εδώ και καιρό την επενδυτική βαθμίδα. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπενδυτική πολιτική. Και βέβαια, παρακολουθούν τις θετικές επιδόσεις του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το οποίο είναι μία από τις μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις επί πέντε συναπτά έτη. Και η δυναμική αυτή συνεχίζεται το 2026. Με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής άνοδο της τάξης του 26,2%. Με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να σημειώνει αύξηση 51,6% σε σχέση με πέρσι. Με τους ξένους επενδυτές να έχουν αυξήσει τη συνολική συναλλακτική τους δραστηριότητα στο 70%, από 64% στο τέλος του 2025».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής το 2026 είναι 7,9 δισ. ενώ οι χρηματικές διανομές προς τους μετόχους από τις εισηγμένες εταιρείες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αυξάνει την προβολή της χώρας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Διευρύνει τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Και, σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στη βελτίωση των αποτιμήσεων», σημείωσε. «Και αυτό συνδέεται άμεσα με έναν από τους βασικούς εθνικούς στόχους της επόμενης τετραετίας. Να αυξήσουμε τις ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα από 45 δισ. ευρώ σήμερα στα 65 δισ. ευρώ. Να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ. Και να φθάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Διότι ας μη γελιόμαστε. Οι ευρωπαϊκοί πόροι ήταν και παραμένουν πολύτιμοι. Αλλά καμία οικονομία δεν μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξή της αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Σημείωσε πάντως ότι: «Αναφέροντας αυτά τα στοιχεία δεν επιχειρώ να προδιαγράψω την μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου ούτε, πολύ περισσότερο, να κάνω προβλέψεις για τις τιμές των μετοχών στο επόμενο διάστημα. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει χρηματιστηριακές προβλέψεις. Είναι να δημιουργεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον». Και υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς οι οποίες περιλαμβάνουν:

-Μείωση της φορολογίας στα εταιρικά κέρδη, τα μερίσματα και τη συγκέντρωση κεφαλαίου.

-Ειδικά φορολογικά κίνητρα που κατέστησαν πιο ελκυστική τη χρηματοδότηση μέσω χρηματιστηρίου. Όπως η μείωση του φόρου στους τόκους των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων από 15% σε 5%, ο διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο και η διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για επενδυτές στην εναλλακτική αγορά.

-Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του χρηματιστηρίου (δυνατότητα μεταφοράς κινητών αξιών από την Κύρια στην Εναλλακτική Αγορά, μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου κ.α.).

-Θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Με περαιτέρω κίνητρα για την εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο. Με μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής των Ελλήνων αποταμιευτών στις κεφαλαιαγορές. Με ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας. Και με ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους από την αγορά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Τι είπε για το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε:

Οι αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ανέρχονται σε 33 τρισεκατομμύρια ευρώ. Κι όμως, μεγάλο μέρος αυτού του πλούτου παραμένει εγκλωβισμένο σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης. Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με καλές ιδέες δυσκολεύονται να βρουν τα κεφάλαια που χρειάζονται και αναζητούν χρηματοδότηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι’ αυτό η Ελλάδα έχει ταχθεί ξεκάθαρα εξαρχής υπέρ μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η ευρωπαϊκή οικονομία των 450 εκατομμυρίων πολιτών δεν μπορεί να ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα με 27 κατακερματισμένες αγορές κεφαλαίου».

«Το επόμενο βήμα,» κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι να έχουμε περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, σε τομείς που η ελληνική οικονομία έχει παράδοση και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν την κεφαλαιαγορά για να μεγαλώνουν. Περισσότερους Έλληνες πολίτες που θα συμμετέχουν υπεύθυνα και ενημερωμένα στις επενδυτικές ευκαιρίες. Και περισσότερα διεθνή κεφάλαια που θα βρίσκουν στην Ελλάδα λόγους για να μείνουν και να επενδύσουν. Φιλοδοξία μας είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών να βρίσκεται στην καρδιά μιας Ελλάδας πιο παραγωγικής, πιο εξωστρεφούς και πιο ανταγωνιστικής. Μιας Ελλάδας που δεν θα αναζητά απλώς κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Αλλά θα αποτελεί η ίδια έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης».

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