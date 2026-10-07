Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Κέρδη και για τον Dow Jones

Snapshot Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street.

Οι μετοχές τεχνολογίας και ειδικά αυτές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις, με τις περισσότερες από τις "Magnificent Seven" να κινούνται ανοδικά.

Η AMD ανακοίνωσε σχέδια για σημαντική αύξηση της παραγωγής τσιπ έως το 2027, ενώ η Constellation Energy ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη συμφωνία με την Google.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,49%, ο Nasdaq με 0,45% και ο S&P 500 με 0,58%, ενώ η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων βελτίωσαν το κλίμα στην αγορά.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με αναμενόμενη αύξηση κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 30,6% σε ετήσια βάση. Snapshot powered by AI

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά ρεκόρ στο κλείσιμο.

Στο επίκεντρο τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσαν νέα ώθηση στην αγορά, ενώ έξι από τις επτά λεγόμενες «Magnificent Seven» κινήθηκαν ανοδικά.

Η AMD κέρδισε 2,8%, μετά τις δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου Λίζα Σου ότι η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική αύξηση της παραγωγής τσιπ το 2027. Η Marvell Technology ενισχύθηκε κατά 5,8%, ενώ η Constellation Energy εκτινάχθηκε κατά 12,3% μετά τη συμφωνία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την Google.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 253,38 μονάδων (+0,49%), στις 51.521,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 122,48 μονάδων (+0,45%), στις 27.599,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,98 μονάδων (+0,58%), στις 7.818,93 μονάδες.

Το κλίμα στην αγορά βελτιώθηκε καθώς οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για νέες πληθωριστικές πιέσεις και περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές αναμένουν συνολική αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 30,6% σε ετήσια βάση.