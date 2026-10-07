Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Κέρδη και για τον Dow Jones

Με άνοδο έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τρίτη, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Κέρδη και για τον Dow Jones
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
Snapshot
  • Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street.
  • Οι μετοχές τεχνολογίας και ειδικά αυτές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις, με τις περισσότερες από τις "Magnificent Seven" να κινούνται ανοδικά.
  • Η AMD ανακοίνωσε σχέδια για σημαντική αύξηση της παραγωγής τσιπ έως το 2027, ενώ η Constellation Energy ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη συμφωνία με την Google.
  • Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,49%, ο Nasdaq με 0,45% και ο S&P 500 με 0,58%, ενώ η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων βελτίωσαν το κλίμα στην αγορά.
  • Οι επενδυτές επικεντρώνονται στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με αναμενόμενη αύξηση κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 30,6% σε ετήσια βάση.
Snapshot powered by AI

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά ρεκόρ στο κλείσιμο.

Στο επίκεντρο τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσαν νέα ώθηση στην αγορά, ενώ έξι από τις επτά λεγόμενες «Magnificent Seven» κινήθηκαν ανοδικά.

Η AMD κέρδισε 2,8%, μετά τις δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου Λίζα Σου ότι η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική αύξηση της παραγωγής τσιπ το 2027. Η Marvell Technology ενισχύθηκε κατά 5,8%, ενώ η Constellation Energy εκτινάχθηκε κατά 12,3% μετά τη συμφωνία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την Google.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 253,38 μονάδων (+0,49%), στις 51.521,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 122,48 μονάδων (+0,45%), στις 27.599,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,98 μονάδων (+0,58%), στις 7.818,93 μονάδες.

Το κλίμα στην αγορά βελτιώθηκε καθώς οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για νέες πληθωριστικές πιέσεις και περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές αναμένουν συνολική αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 30,6% σε ετήσια βάση.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Κέρδη και για τον Dow Jones

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει «μαζική επίθεση» στην Ουκρανία

00:03LIFESTYLE

Ο Τομ Κρουζ συνάντησε Ρωσίδα στη Σεούλ και νοστάλγησε τη Σιβηρία και τα Μπολσόι

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μεσαρά: 51χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδελφή και τον σύζυγό της

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από την Κάλυμνο: «Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη των ασθενών»

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά τη σύγκρουση με ζέβρα

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

23:04ΥΓΕΙΑ

Οι λοιμώξεις πίσω από το 12% των καρκίνων παγκοσμίως – Τι δείχνει νέα έρευνα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος στο εκτελεστικό απόσπασμα για τον μακελάρη του Φορτ Χουντ - Η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ μετά από 65 χρόνια

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική επιχείρηση που έσωσε 30.000 αρχαίους ανεκτίμητους θησαυρούς από τον ISIS

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αλήθεια του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Πορτογαλίας» - Ολόκληρη η δήλωσή του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

21:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φινλανδία: Το Ελσίνκι καλεί την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπρονξ: Πρώτες εικόνες - Πώς έπεσαν μητέρα και 5 μηνών βρέφος από τον 15ο όροφο - Ένας «ύποπτος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

23:04ΥΓΕΙΑ

Οι λοιμώξεις πίσω από το 12% των καρκίνων παγκοσμίως – Τι δείχνει νέα έρευνα

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μεσαρά: 51χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδελφή και τον σύζυγό της

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά τη σύγκρουση με ζέβρα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης, στο Ιρκούτσκ – Το μήνυμα του ΠΟΥ

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ