Ο Μητσοτάκης αλλάζει ατζέντα με επιδόματα και θετικές ειδήσεις – Τα ανοιχτά μέτωπα που δεν κλείνουν

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού με επίκεντρο την οικονομία, την ενεργειακή στήριξη και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δείχνει την προσπάθεια του Μαξίμου να περάσει στην αντεπίθεση. Η ακρίβεια, οι διπλωματικές εκκρεμότητες και η πολιτική φθορά, ωστόσο, παραμένουν στο τραπέζι.

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης αλλάζει ατζέντα με επιδόματα και θετικές ειδήσεις – Τα ανοιχτά μέτωπα που δεν κλείνουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, εστιάζοντας σε θετικές ειδήσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή στήριξη και την οικονομία.
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκε κατά 30% και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με στόχο τη στήριξη ενόψει του δύσκολου χειμώνα.
  • Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την πρόοδο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με την έκδοση αδειών και Navtex, διαβεβαιώνοντας για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
  • Παρά τις ανακοινώσεις για επενδύσεις και φορολογικές παρεμβάσεις, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η πολιτική αξιολόγηση επηρεάζεται κυρίως από το συνολικό κόστος διαβίωσης των πολιτών.
  • Η εβδομαδιαία ανασκόπηση λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας για την προβολή της κυβερνητικής δραστηριότητας και την επαναφορά της αναπτυξιακής ατζέντας.
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Η αλλαγή της πολιτικής ατζέντας αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά στοιχήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι η παρατεταμένη συζήτηση γύρω από την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τις εξελίξεις στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δεν δημιουργεί το ευνοϊκό περιβάλλον που θα ήθελε η κυβέρνηση. Γι' αυτό και η προσπάθεια να μεταφερθεί το βάρος της δημόσιας συζήτησης σε θετικές ειδήσεις, κυβερνητικές παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού είναι ενδεικτική αυτής της στρατηγικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα του κυβερνητικού έργου, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή στήριξη των νοικοκυριών, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στις φορολογικές παρεμβάσεις, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εμφανιστεί η κυβέρνηση με θετικό πρόσημο, να αναδείξει πρωτοβουλίες και να υπενθυμίσει ότι εξακολουθεί να παράγει πολιτικό και κυβερνητικό έργο.

Το επίδομα θέρμανσης ως μήνυμα προς τα νοικοκυριά

Στο πρώτο πλάνο της ανάρτησης βρέθηκε η στήριξη ενόψει του δύσκολου χειμώνα. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Παράλληλα, στάθηκε στη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και στην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις αιτήσεις.

Η κυβέρνηση δηλαδή θέλει να δείξει ότι δεν μένει αδρανής μπροστά στις πιέσεις που προκαλεί το ενεργειακό κόστος και επιχειρεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, αναγνώρισε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος.

Ωστόσο, εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πολιτική πρόκληση. Οι πολίτες δεν αξιολογούν την οικονομική πολιτική μόνο από το ύψος ενός επιδόματος, αλλά από το συνολικό κόστος διαβίωσης. Η καθημερινότητα, οι λογαριασμοί, τα τρόφιμα και οι υποχρεώσεις του μήνα εξακολουθούν να πιέζουν τα οικογενειακά εισοδήματα. Το Μαξίμου γνωρίζει ότι η ανακοίνωση μέτρων στήριξης είναι σημαντική, αλλά η πραγματική αξιολόγηση γίνεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και στο τέλος κάθε μήνα.

Το καλώδιο και η προσπάθεια να κλείσει ένας δύσκολος κύκλος

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση είχε και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι το έργο προχωρά, σημειώνοντας πως εκδόθηκαν η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου, καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές.

«Χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση, ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει εξηγήσεις για τους χειρισμούς και τη διαχείριση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να εκπέμψει μήνυμα συνέχειας και αποφασιστικότητας, δείχνοντας ότι το έργο δεν έχει εγκαταλειφθεί και ότι οι διαδικασίες προχωρούν.

Είναι προφανές ότι το Μαξίμου θέλει να αφήσει πίσω του την εικόνα αβεβαιότητας που συνόδευσε το προηγούμενο διάστημα την ηλεκτρική διασύνδεση. Το αν οι τελευταίες εξελίξεις θα αρκέσουν για να κλείσει πολιτικά το θέμα, θα φανεί στην πράξη.

Στην ίδια ανάρτηση ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσφορές τριών διεθνών εταιρειών για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, στις εξαγωγές που καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ, στις φορολογικές παρεμβάσεις, στην Υγεία, στις μεταφορές, αλλά και στην επένδυση για την παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να παρουσιάσει μια ευρύτερη εικόνα κυβερνητικής δραστηριότητας, πέρα από τα προβλήματα που κυριαρχούν στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Η επιλογή έχει τη δική της λογική: ο πρωθυπουργός θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο την αναπτυξιακή ατζέντα και να δείξει ότι υπάρχουν πεδία στα οποία η χώρα προχωρά.

Το ζητούμενο, όμως, είναι αν αυτή η εικόνα μπορεί να φτάσει με την ίδια ένταση και στην κοινωνία. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει επενδύσεις, αριθμούς και παρεμβάσεις, αλλά η πολιτική συζήτηση δεν διαμορφώνεται μόνο από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Διαμορφώνεται κυρίως από όσα βιώνουν οι πολίτες.

Πρακτικά η εβδομαδιαία ανασκόπηση δεν είναι απλώς ένας απολογισμός κυβερνητικών πεπραγμένων. Είναι και ένα εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας.

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