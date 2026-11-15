Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

Snapshot Η Τουρκία ενδέχεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35 μετά από αλλαγές στην πολιτική δυναμική στις ΗΠΑ έως το 2027.

Η αγορά από την Τουρκία των ρωσικών συστημάτων S-400 οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα F-35.

Προτείνεται ένα σχέδιο δύο σταδίων όπου η Τουρκία θα μεταφέρει τα S-400 στη Ρωσία ή τρίτη χώρα με έγκριση Μόσχας, ώστε να παραλάβει έξι F-35.

Μετά την πρώτη φάση, οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις και θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για πιθανή παράδοση μεγαλύτερου αριθμού F-35.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου εξαρτάται από την επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου και την επαναφορά της εκπαίδευσης του τουρκικού προσωπικού. Snapshot powered by AI

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εξέτασαν την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η εφημερίδα Maariv έγραψε ότι η μεταβαλλόμενη πολιτική δυναμική στις ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα ευκαιρία για την Άγκυρα.

Το δημοσίευμα ανέφερε:

«Οι ΗΠΑ και η Τουρκία αντιμετωπίζουν ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να επιλύσουν μια από τις μακροβιότερες κρίσεις ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών: Η αγορά ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Άγκυρα οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2027»

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας μια λύση δύο σταδίων που θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35.

«Στην πρώτη φάση, προβλέπεται ότι η Τουρκία θα μεταφέρει τα συστήματα S-400 στη Ρωσία ή σε τρίτη χώρα με την έγκριση της Μόσχας». Μετά από αυτό το βήμα, αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ θα παραδώσουν τα έξι F-35 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αποθηκευμένα και να επιτρέψουν την επανέναρξη της εκπαίδευσης του τουρκικού προσωπικού.

Στη δεύτερη φάση, η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον σχεδιάζει να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν κατέχει πλέον τα συστήματα S-400 και να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, μπορεί να είναι δυνατή η παράδοση έξι F-35 στην Τουρκία και η έναρξη διαπραγματεύσεων για έναν μεγαλύτερο στόλο μαχητικών αεροσκαφών.

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