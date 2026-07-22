Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στo πρόγραμμα των F-35

H Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις  για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε επιστολή προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλεϊ Μπελ

Μάνος Χατζηγιάννης

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στo πρόγραμμα των F-35
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία.
  • Η Τουρκία πρέπει να αποχωριστεί το αντιαεροπορικό σύστημα S-400, να υποσχεθεί ότι δεν θα το επανακτήσει και να εκπληρώσει άλλες απαιτήσεις πιστοποίησης για να προχωρήσει η μεταφορά των F-35.
  • Η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει βασισμένη στον νόμο CAATSA και στον νόμο Εθνικής Άμυνας του 2020, απαιτώντας διαφάνεια και σεβασμό στην εθνική ασφάλεια για την επίλυση του ζητήματος των S-400.
  • Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία με την Τουρκία για το πρόβλημα των S-400 και θα ενισχύσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
  • Η επιστολή αναγνωρίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, σημειώνοντας όμως τη συμβολή της Άγκυρας στην προώθηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
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Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο.

Η θέση αυτή διατυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ, η οποία εστάλη κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αυτό, όπως διευκρινίζεται, προϋποθέτει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει πλέον το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον συναφή εξοπλισμό του, θα παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και θα εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύννομη και συμβατή με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουν την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενο στις διμερείς σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφάλειας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ζητώντας ταυτόχρονα λογοδοσία όταν οι ενέργειές της υπονομεύουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, η επιστολή αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την οργάνωση.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Άγκυρα συνέβαλε στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για την αποδοχή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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