Στέλιος Ράμφος – Συγκίνησε ο ιερέας στην κηδεία: «Ήθελε να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού»

«Αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει, να καλυφθεί από τη χάρη του θεού όσο γίνεται περισσότερο», είπε ο ιερέας του Αγίου Παντελεήμονα που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία του Στέλιου Ράμφου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στέλιος Ράμφος – Συγκίνησε ο ιερέας στην κηδεία: «Ήθελε να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Τετάρτη (12/08) η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον πολιτικό και πνευματικό κόσμο έδωσαν το «παρών», προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο συγγραφέα και διανοούμενο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του εφημέριου του ναού σε μία από τις τελευταίες στιγμές του Στέλιου Ράμφου. Ο ιερέας περιέγραψε μία κίνηση του διανοούμενου λίγο πριν από το τέλος του, την οποία οι παρευρισκόμενοι εξέλαβαν ως μία βαθιά συμβολική επιθυμία να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στη χάρη του Θεού.

Όπως ανέφερε ο ιερέας: «Ιερείς του πρόσφεραν Θεία Κοινωνία, λείψανα αγίων και διάβασαν κάποιες κατάλληλες ευχές. Κάποια στιγμή λοιπόν όπως μπορούν να βεβαιώσουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το πετραχήλι ήταν πάνω στο κεφάλι του και διαβαζόταν η ευχή, ο Στέλιος Ράμφος σήκωσε το εξαντλημένο χέρι του και το κατέβασε πιο χαμηλά, σχεδόν μέχρι τα μάτια, καλύπτοντας έτσι περισσότερο το πρόσωπό του και την οποία αισθανθήκαμε ότι είχε το μήνυμα μιας επιθυμίας να καλυφθεί περισσότερο από τη χάρη του Θεού».

Ο ιερέας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία αυτής της κίνησης, συνδέοντάς την με την πνευματική πορεία ενός ανθρώπου που για δεκαετίες ασχολήθηκε με μεγάλα ερωτήματα γύρω από τον άνθρωπο, την πίστη, την ελληνική κοινωνία και την αυτογνωσία.

«Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματά μας, προβληματισμούς, αγωνίες, αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού όσο γίνεται πιο πολύ», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, ο εφημέριος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που είχε για τους ανθρώπους της εκκλησίας η συγκεκριμένη στιγμή, σημειώνοντας:

«Αισθανόμαστε ότι αυτό λέει πολλά για τον ίδιο, αλλά και την ουσία των πραγμάτων, έτσι του ευχόμαστε και προσευχόμαστε να βρεθεί σε καλή θέση κοντά στον Θεό, εκεί που θα αισθανθεί βιωματικά το μυστικό του Ιησού», τόνισε.

Τα λόγια του ιερέα προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, καθώς αναφέρονταν στις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει μεγάλο μέρος του έργου του με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την Ορθοδοξία, την ελληνική ταυτότητα και την αναζήτηση της ανθρώπινης αυτογνωσίας.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που γνώρισαν τον Στέλιο Ράμφο μέσα από το πολυετές συγγραφικό, διδακτικό και πνευματικό του έργο.

Στον Ιερό Ναό έφτασε λίγο πριν από τις 11:30 ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων, η Βίκυ Φλέσσα, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Θανάσης Λάλας, καθώς και οι σκηνοθέτες Στάθης Λιβαθινός και Γιάννης Σμαραγδής.

Πλήθος στεφάνων τοποθετήθηκε στον χώρο του Ιερού Ναού στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου, μεταξύ των οποίων στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της συζύγου του Μαρέβας, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η οικογένεια του Στέλιου Ράμφου είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιθυμούσε ο καθένας.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη, κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ποιος ήταν ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε το 1939, στην Αθήνα.

Στα πρώτα νεανικά του χρόνια, συνδέθηκε με τον μαρξισμό. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και ευρισκόμενος επί πτυχίω αναχώρησε για το Παρίσι, όπου σπούδασε και στη συνέχεια δίδαξε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν (1969 – 1974).

Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση. Το 1978, απορρίφθηκε η υποψηφιότητά του για την έδρα Φιλοσοφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με αυτήν του Παναγιώτη Κονδύλη. Έκτοτε, επέλεξε τον μονήρη αλλά δημιουργικό βίο του στοχαστή.

Κατά τα πρώτα χρόνια της διαμονής στην Αθήνα, παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα έκθεσης σε στενό κύκλο μαθητών για βιοποριστικούς λόγους, αλλά σύντομα αφοσιώθηκε στη μελέτη και τη συγγραφή.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έγραφε στο χέρι, με επίμοχθη προσπάθεια και συνεχείς επανεκτιμήσεις του χειρογράφου. Στην εργοβιογραφία του περιλαμβάνεται πυκνή αρθρογραφία δημοσιευμένη κατ’ αρχάς σε περιοδικά όπως τα: «Ευθύνη», «Ερουρέμ», «Ίνδικτος».

Μεταξύ πολλών άλλων, έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί), καθώς και μία συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Πάνω από 1,7 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν

16:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεραμεικός: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πατέρας Απόστολου Σίσκου στο Newsbomb: «Μέχρι τα 12, κατέγραψε 137 ρεκόρ που ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί» - «Το μισό μετάλλιο ανήκει στη μητέρα του»

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεγραινά: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει σμήνος νεαρών πελαργών να μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος – Συγκίνησε ο ιερέας στην κηδεία: «Κατέβασε το πετραχήλι για να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού στις τελευταίες του στιγμές»

15:55LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Δημιουργεί τάση πριν καν αποκαλυφθεί το νυφικό της - Τι ετοιμάζουν οι μεγάλοι οίκοι

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου καταγγέλλουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για σκόπιμη πρόκληση δασικών πυρκαγιών

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Κλειστός παραμένει κι ο Φινόπουλος - Drones πάνω από Λόφους κι Άλση

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από drone κατέγραψε χιλιάδες σαλάχια να μεταναστεύουν στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης

15:21LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: «Θάλασσα, ήλιος και ησυχία» - Οι καλοκαιρινές στιγμές που μοιράστηκε από το σκάφος

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά στα Σήμαντρα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 14 νέα οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού ενισχύουν το στόλο της χώρας

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Αλλάζει η διαδικασία αναγνώρισης ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Πώς δημιουργείται το φαινόμενο και σε τι ποσοστό θα είναι ορατή από την Ελλάδα - Αστροφυσικός εξηγεί στο Newsbomb

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Superyacht αξίας 50 εκατ. δολαρίων «χτύπησε» στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου - Βίντεο

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον ηθοποιό

14:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο, κοντά στη Νέα Πέραμο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση τριών περιοχών

13:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακό ρωμαϊκό συγκρότημα με στοές στη Βασιλίσσης Όλγας - Δείτε εικόνες

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Η στιγμή που υπό κατασκευή κτήριο ταλαντεύεται, παγιδεύοντας εργάτες στην κορυφή

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Λουτρόπυργο Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα»: Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του – Όσα λέει ο Παπαζάχος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ