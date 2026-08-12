Εντυπωσιακές λήψεις του Γαλαξία στο Γεφύρι Αζίζ Αγά στα Γρεβενά - Δείτε φωτογραφίες

Στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί όπου το πέτρινο τοπίο συναντά τα ορμητικά νερά του Βενέτικου, στέκει εδώ και σχεδόν τρεις αιώνες ένα από τα πιο εντυπωσιακά γεφύρια της Ελλάδας.

Το γεφύρι του Αζίζ Αγά, κοντά στο Τρίκωμο Γρεβενών, αποτελεί το μεγαλύτερο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της παραδοσιακής γεφυροποιίας στη χώρα.

Χτισμένο το 1727, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, με χρηματοδότηση του Αζίζ Αγά, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις, την αρχιτεκτονική και τη θέση του μέσα στο φυσικό τοπίο.

Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό Eurokinissi

Ένα γεφύρι-κόσμημα πάνω από τον Βενέτικο

Το πέτρινο γεφύρι έχει μήκος 75 μέτρα, πλάτος περίπου 3 μέτρα, ενώ το ύψος του φτάνει τα 15 μέτρα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο, ελαφρώς ελλειψοειδές κεντρικό τόξο του, με άνοιγμα 28 μέτρων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα τοξωτού γεφυριού στη Μακεδονία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Η εικόνα του, με το πέτρινο τόξο να δεσπόζει πάνω από τον Βενέτικο, δημιουργεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της περιοχής των Γρεβενών.

Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη, καθώς το γεφύρι βρίσκεται κοντά στο Τρίκωμο και μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι το σημείο μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου.

Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό Eurokinissi

Ο θρύλος του πρωτομάστορα και οι δύο καταρρεύσεις

Πίσω από την κατασκευή του γεφυριού κρύβεται ένας θρύλος που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Σύμφωνα με την παράδοση, το έργο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο. Το γεφύρι κατέρρευσε δύο φορές, όταν αφαιρέθηκαν τα ξύλινα καλούπια, προκαλώντας την οργή του Αζίζ Αγά.

Ο πρωτομάστορας, φοβούμενος για τη ζωή του, έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του και κρύφτηκε κοντά στη ράχη «Σκυφτή», νότια του γεφυριού.

Η τρίτη προσπάθεια, όμως, αποδείχθηκε επιτυχημένη. Το γεφύρι παρέμεινε όρθιο και ο Αγάς, σύμφωνα με την παράδοση, κάλεσε πίσω τον πρωτομάστορα και τον αντάμειψε πλουσιοπάροχα για το επίτευγμά του.

Έτσι, πίσω από το εντυπωσιακό πέτρινο μνημείο δεν βρίσκεται μόνο μια σπουδαία κατασκευή, αλλά και μια ιστορία γεμάτη αγωνία, ρίσκο και επιμονή.

Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό. Eurokinissi

Στη διαδρομή προς τα άλλα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών

Σήμερα, το γεφύρι του Αζίζ Αγά αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν την περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία και εναλλακτικό τουρισμό, με διαδρομές που συνδέουν το γεφύρι με άλλα σημαντικά αξιοθέατα των Γρεβενών.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το περίφημο γεφύρι της Πορτίτσας και το χωριό Σπήλαιο, ενώ κατά μήκος των διαδρομών ο επισκέπτης συναντά και άλλα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, που αποτελούν πολύτιμα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Όταν το γεφύρι συναντά τα αστέρια

Το τοπίο αποκτά μια εντελώς διαφορετική εικόνα μετά τη δύση του ήλιου.

Η περιοχή παρουσιάζει πολύ χαμηλή φωτορύπανση, γεγονός που την καθιστά ιδανική για νυχτερινή φωτογράφιση. Με καθαρό ουρανό, το γεφύρι μπορεί να αποτελέσει εντυπωσιακό πρώτο πλάνο για λήψεις του νυχτερινού ουρανού και του Γαλαξία.

Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 /ΝΑΥΑΓΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο πυρήνας του Γαλαξία είναι ορατός από την Ελλάδα κατά τους μήνες της άνοιξης, του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπώρου, ενώ οι περίοδοι γύρω από τη Νέα Σελήνη προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για σκοτεινό ουρανό και πιο καθαρές αστροφωτογραφίες.

Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 / ΝΑΥΑΓΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Κάπως έτσι, το γεφύρι του Αζίζ Αγά μπορεί να γίνει διαφορετικό θέμα κάθε ώρα της ημέρας: από το πρωινό φως πάνω στις πέτρες και τον Βενέτικο μέχρι τη σιωπηλή νύχτα, όταν το ιστορικό γεφύρι στέκεται κάτω από έναν σχεδόν ανέγγιχτο έναστρο ουρανό.