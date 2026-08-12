Κολομβία: Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους για τα θύματα του τρομερού σεισμού

Snapshot Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε όλα τα δημόσια κτίρια και τις διπλωματικές αποστολές της χώρας ως φόρος τιμής στους νεκρούς.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών είναι ο φονικότερος στην Κολομβία τον τελευταίο αιώνα και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του φονικού σεισμού, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 250 ανθρώπων και έχει αφήσει χιλιάδες τραυματίες.

Στο πλαίσιο του πένθους, η εθνική σημαία θα παραμείνει μεσίστια σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας, αλλά και στις πρεσβείες και τα προξενεία της Κολομβίας στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση «τιμής προς όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους».

Κάτοικοι και διασώστες ψάχνουν στα ερείπια μετά από σεισμό που έπληξε την Κάλι της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 AP

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών και ο φονικότερος που έχει σημειωθεί στην Κολομβία τον τελευταίο αιώνα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.