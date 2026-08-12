Κεραμεικός: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια

Δύο άτομα, ένας 28χρονος αλλοδαπός και μία 30χρονη Ελληνίδα, συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου στον Κεραμεικό από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια στην περιοχή, όταν κρίθηκαν ύποπτοι από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και 790 ευρώ σε μετρητά.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.