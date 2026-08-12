Ισθμός: Superyacht αξίας 50 εκατ. δολαρίων «χτύπησε» στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου - Βίντεο

Snapshot Το superyacht BLUE II, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, προσέκρουσε επανειλημμένα στα πρανή της Διώρυγας της Κορίνθου στις 8 Αυγούστου.

Το σκάφος μήκους 56 μέτρων κινήθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τα τοιχώματα της διώρυγας και ήρθε σε επαφή με αυτά σε περισσότερα από ένα σημεία.

Το BLUE II έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων πολικών περιοχών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Μιχάλη Παπαμανωλάκη και προκάλεσε εντύπωση λόγω του μεγέθους και της πολυτέλειας του σκάφους. Snapshot powered by AI

Απίστευτο μοιάζει το περιστατικό που συνέβη το Σάββατο 8 Αυγούστου στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν το πολυτελές superyacht BLUE II αντιμετώπισε εμφανείς δυσκολίες κατά τη διέλευσή του από τον στενό δίαυλο, προσκρούοντας επανειλημμένα στα πρανή.

Τα πλάνα του Μιχάλη Παπαμανωλάκη, από το κανάλι «Κορινθογνωσία», καταγράφουν το σκάφος να κινείται σε πολύ μικρή απόσταση από τα τοιχώματα και στη συνέχεια να έρχεται σε επαφή μαζί τους σε περισσότερα από ένα σημεία της διαδρομής.

Το περιστατικό προκαλεί εντύπωση όχι μόνο λόγω των εικόνων, αλλά και λόγω του ίδιου του σκάφους.

Το BLUE II είναι ένα superyacht μήκους σχεδόν 56 μέτρων, με εκτιμώμενη αξία περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων της αγοράς.

Και εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της ιστορίας. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει κατασκευαστεί για να ταξιδεύει σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, ακόμη και σε πολικές περιοχές.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από dmnews.gr