Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαθανατίστηκε στην παραλία Σοσορίδες
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Στην παραλία Μαράθι στα Χανιά απόλαυσε το πρωινό του μπάνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο πρωθυπουργός απαθανατίστηκε στην παραλία Σοσορίδες να κάνει την βουτιά του.
Ο κ. Μητσοτάκης που χθες είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο και τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, φαίνεται καλά στην υγεία του και συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές στον τόπο καταγωγής του.
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