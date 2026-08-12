Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

Στην παραλία Μαράθι στα Χανιά απόλαυσε το πρωινό του μπάνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο πρωθυπουργός απαθανατίστηκε στην παραλία Σοσορίδες να κάνει την βουτιά του.

Ο κ. Μητσοτάκης που χθες είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο και τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, φαίνεται καλά στην υγεία του και συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές στον τόπο καταγωγής του.

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