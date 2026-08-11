Κυριάκος Μητσοτάκης: Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός στα Χανιά

Ατύχημα με το ποδήλατο είχε στα Χανιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου των Χανίων, μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο στην περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στον ώμο, ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Ο πρωθυπουργός ήταν ευδιάθετος και σε πολύ καλή κατάσταση και δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με κόσμο και προσωπικό, όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο ενημέρωσης flashnews.gr.

Αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έφυγε από το νοσοκομείο και συνεχίζει τις ολιγοήμερες διακοπές του στην ιδιαίτερη πατρίδα του.