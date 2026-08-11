Φωτιά στα Σπάτα: Νεκρός βρέθηκε οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του

Snapshot Νεκρός βρέθηκε οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στα Σπάτα.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από το όχημα όπου βρέθηκε η σορός.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 121 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 36 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ο Δήμος Σπατών συνέδραμε με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Εξαιτίας υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στα Σπάτα, καθώς σορός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο, η οποία τέθηκε άμεσα υπο έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από το εν λόγω όχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Πικέρμι emergency alert

Το αυτοκίνητο από το οποίο πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η φωτιά στα σύνορα Σπάτων – Πικερμίου INTIME NEWS

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.

Υπενθυμίζεται ότι,

στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το αυτοκίνητο από το οποίο πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η φωτιά στα σύνορα Σπάτων – Πικερμίου INTIME NEWS

Το αυτοκίνητο από το οποίο πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η φωτιά στα σύνορα Σπάτων – Πικερμίου INTIME NEWS

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