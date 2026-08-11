Σκάφος – «κολαστήριο» με 250 επιβάτες έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι με παρέμβαση του Λιμενικού

Η εικόνα μιλούσε από μόνη της: Συνολικά 250 άνθρωποι στοιβαγμένοι σε ένα τουριστικό σκάφος, χωρίς κλιματισμό, να φτάνουν στην Κω από το Κουσάντασι έχοντας βιώσει ένα ταξίδι κάθε άλλο παρά… τουριστικό. Οι δύο γυναίκες αξιωματικοί του Λιμενικού που βρέθηκαν μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, δεν έμειναν στα τυπικά. Παρενέβησαν άμεσα, φροντίζοντας οι επιβάτες να βρεθούν σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, κίνηση που απέσπασε δημόσια τα εύσημα του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Το χρονικό

Το τουριστικό σκάφος έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι, παραθαλάσσια πόλη στη δυτικής Τουρκίας, σε πολύ άσχημες συνθήκες για τους 250 επιβάτες που μετέφερε, καθώς για παράδειγμα δεν διέθετε καν κλιματισμό.

Οι ενέργειες των δύο αξιωματικών προκάλεσαν τη δημόσια επιβράβευση του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τις δύο γυναίκες, όσο και τον λιμενάρχη της Κω, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι «στην Κω, δύο γυναίκες αξιωματικοί του Λιμενικού μας στάθηκαν δίπλα σε 250 ανθρώπους που ταξίδεψαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και τους έφεραν με ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Ακόμη μία φορά. Όπως κάθε μέρα, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε νησί, οι γυναίκες και οι άντρες του Λιμενικού Σώματος κρατούν την Ελλάδα ασφαλή».

«Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε και είμαστε περήφανοι για εσάς», έγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.