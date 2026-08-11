Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

Snapshot Στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τρίτης.

Ένα αυτοκίνητο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αυτοκίνητο είχε μπει και εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με όχημα που βρισκόταν κανονικά στη λωρίδα του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα και επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και η Πυροσβεστική για την αφαίρεση πόλων της μπαταρίας από τα ΙΧ.

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