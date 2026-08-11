Ford Ranger XLT 3.0 V6 με 240 ίππους – Με πόσο το μήνα;

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 3.0 EcoBlue V6 diesel της Ford, με απόδοση 240 ίππων και μέγιστη ροπή 600 Nm, διαθέσιμη από χαμηλά.

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