Κοζάνη: Καταδίωξη τριών ατόμων που επιχείρησαν κλοπή – Αναποδογύρισε ΙΧ έξω από την Ποντοκώμη

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 21:00 της Κυριακής (10/08) στις αστυνομικές Αρχές Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, όταν έγινε γνωστό πως μία ομάδα τριών ατόμων (κάτοικοι οικισμού της Πτολεμαΐδας) επιχείρησαν να κλέψουν καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο και έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου, στο… μέσο, σχεδόν των δυο πόλεων.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν περιπολικά και μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκώμη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα του οποίου έφτασαν στο σημείο, ενώ εκεί βρέθηκαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματίας, εκτός κινδύνου, ένας από τους δύο άντρες που επέβαιναν στο όχημα, ενώ, λίγο αργότερα έφτασαν στο νοσοκομείο Κοζάνης και τα άλλα δύο άτομα, η κατάσταση των οποίων δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Αμφότεροι οι άντρες και η γυναίκα νοσηλεύονται φρουρούμενοι, με αρκετές αστυνομικές δυνάμεις στο Μαμάτσειο.