«Σπάνε» το ελληνικό box office η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day»

Καθώς το καλοκαίρι συνεχίζεται, όλο και περισσότεροι φίλοι του σινεμά, συρρέουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, με δύο μεγάλες υπερπαραγωγές να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό box office. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Spider-Man: Brand New Day» έχουν καταφέρει να «σπάσουν» ταμεία, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακές εισπράξεις και προσελκύοντας χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα.

Στην κορυφή βρίσκεται το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο την 2η εβδομάδα προβολής του «έκοψε» 79.164 εισιτήρια σε 195 αίθουσες πανελλαδικά, φτάνοντας το σύνολο των 290.298 εισιτηρίων.

Δείτε το τρέιλερ για το «Spider-Man: Brand New Day»:

Ακολουθεί η «Οδύσσεια», η οποία την 4η εβδομάδα προβολής της «έκοψε» 68.069 εισιτήρια σε 144 αίθουσες, φτάνοντας τα 750.467 εισιτήρια συνολικά.

Δείτε το τρέιλερ για την «Οδύσσεια»:

Τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, καταλαμβάνουν κωμωδίες και οικογενειακά animation, τα οποία όμως απέχουν κατά πολύ από τις δύο ταινίες.

Δείτε το top 10 των εισιτηρίων που «κόπηκαν» στους ελληνικούς κινηματογράφους το τετραήμερο 6 έως και 9 Αυγούστου 2026:

«Spider-Man: Brand New Day»: 79.164 εισιτήρια (2η εβδομάδα), 195 αίθουσες. Σύνολο: 290.298

«Οδύσσεια»: 68.069 εισιτήρια (4η εβδομάδα), 144 αίθουσες. Σύνολο: 750.467 εισιτήρια

«Ο Παραχαράκτης»: 5.283 εισιτήρια (1η εβδομάδα), 7 αίθουσες. Σύνολο: 5.283 εισιτήρια

«Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες»: 3.924 εισιτήρια (1η εβδομάδα), 12 αίθουσες. Σύνολο: 3.924 εισιτήρια

«Toy Story 5»: 3.772 εισιτήρια (8η εβδομάδα), 37 αίθουσες. Σύνολο: 268.026 εισιτήρια

«Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου»: 2.451 εισιτήρια (1η εβδομάδα), 7 αίθουσες. Σύνολο: 2.451 εισιτήρια

«Εμμονή»: 2.171 εισιτήρια (8η εβδομάδα), 16 αίθουσες. Σύνολο: 265.768 εισιτήρια

«Η Πρόσκληση»: 1.450 εισιτήρια (6η εβδομάδες), 12 αίθουσες. Σύνολο: 51.688 εισιτήρια

«Βαϊάνα»: 1.442 εισιτήρια (5η εβδομάδα), 19 αίθουσες. Σύνολο: 60.563 εισιτήρια

«Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο»: 1.253 εισιτήρια (2η εβδομάδα), 12 αίθουσες. Σύνολο: 6.674 εισιτήρια