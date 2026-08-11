ΑΑΔΕ: «Σαφάρι» ελέγχων ενόψει Δεκαπενταύγουστου - Πάνω από 200.000 καταγγελίες μέσω του Appodixi

Τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΑΑΔΕ: «Σαφάρι» ελέγχων ενόψει Δεκαπενταύγουστου - Πάνω από 200.000 καταγγελίες μέσω του Appodixi
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  • Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές ενόψει Δεκαπενταύγουστου, εστιάζοντας σε εστίαση, φιλοξενία, διασκέδαση και τουριστικές υπηρεσίες.
  • Μέσω της εφαρμογής Appodixi έχουν υποβληθεί 225.551 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, με προτεραιότητα στις επώνυμες καταγγελίες.
  • Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την έκδοση πλαστών ή μη διαβιβαζόμενων αποδείξεων και πιθανές παρεμβάσεις στα λογισμικά ταμειακών μηχανών.
  • Οι Κτηματικές Υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε πάνω από 300 παραλίες με χρήση drones και ψηφιακής εφαρμογής, επιβάλλοντας σημαντικά πρόστιμα για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και άλλες παραβάσεις.
  • Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών είναι η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
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Σε «σαφάρι» ελέγχων έχει επιδοθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με ταβέρνες, beach bar, καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων να έχουν μπει στο μικροσκόπιό της.

Τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, σε τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου.

Σημειώνεται ότι, βασικά εργαλεία της ΑΑΔΕ αποτελούν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας.

Πάνω από 200.000 καταγγελίες μέσω του Appodixi

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες από τους πολίτες μέσω της εφαρμογής Appodixi, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που, ενώ εκδίδονται, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, κάτι που αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να έχει υπάρξει παρέμβαση, είτε στο λογισμικό της ταμειακής μηχανής, είτε στη διασύνδεση της ταμειακής με το POS.

Ωστόσο, οι επώνυμες καταγγελίες είναι αυτές που αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες καταγγελίες αξιοποιούνται περισσότερο στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου και του σχεδιασμού των ελέγχων.

Έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες

Με drones και στοχευμένες αυτοψίες εντείνουν τους ελέγχους φέτος και οι Κτηματικές Υπηρεσίες στις παραλίες. Μέχρι στιγμής, φέτος το καλοκαίρι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες με πάνω από 450 επιχειρήσεις, με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες.

Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

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