Κέρκυρα: Οι αντιδράσεις για τον καθαρισμό αγαλμάτων με... πιεστικό και η απάντηση του δημάρχου

Σάλο και πολλαπλά ερωτήματα έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Κέρκυρα η απόφαση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανου Πουλημένου να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό αγαλμάτων, μνημείων και προτομών... με πιεστικό.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κυκλικής Οικονομίας και Καθαριότητας, Παντελή Γιαννούλη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας ενημέρωνε τους δημότες για την πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να προχωρήσει στη συντήρηση των μνημείων. Όπως φαίνεται όμως στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Αντιδήμαρχος, ο καθαρισμός των προτομών και των μνημείων πραγματοποιήθηκε με νερό χαμηλής πίεσης.

Ωστόσο, στα σχόλια της ανάρτησης, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, αρκετά ήταν τα σχόλια δημοτών που αναρωτιόντουσαν για τη μέθοδο καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκε και εξέφρασαν την ανησυχία τους πως το πιεστικό θα προκαλέσει φθορές στα μνημεία που αριθμούν περισσότερα από 300 χρόνια ιστορίας.

Η ανάρτηση του Αντιδημάρχου:

Σε επικοινωνία με το Newsbomb ο κ. Πουλημένος δήλωσε λακωνικά: «Λίγοι αντιδρούν, η πλειοψηφία χειροκροτά» και μας παρέπεμψε στις δηλώσεις που παραχώρησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου

«Το μεγάλο μας έγκλημα ήταν ότι πήραμε την πρωτοβουλία»

Ο Δήμαρχος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 10 Αυγούστου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για αυτή την απόφαση, υπερασπίστηκε το εγχείρημα του δήμου τονίζοντας πως «η παρέμβαση έγινε με τον τρόπο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια για τον καθαρισμό μνημείων της πόλης», ενώ «ο καθαρισμός πραγματοποιείται με νερό χαμηλής πίεσης, ακολουθώντας τις παλαιότερες υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων».

Ο κ. Στέφανος Πουλημένος ανέφερε επίσης πως η εταιρεία προσφέρθηκε να αναλάβει τη συντήρηση των αγαλμάτων «χωρίς την παραμικρή αμοιβή».

Ο Δήμαρχος διευκρίνισε στη συνέντευξη τύπου ότι «οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς πρόκειται για μια παρέμβαση που θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα μνημεία». Παραδέχτηκε δε, πως στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν είχε προβλεφθεί η παρουσία και επιτήρηση από ειδικό σε θέματα συντήρησης μνημείων, κάτι το οποίο όμως καθησύχασε πως μπορεί να ενσωματωθεί στις επόμενες φάσεις των εργασιών.

Χαρακτήρισε μάλιστα την πρωτοβουλία «εξαιρετική» και υποστήριξε ότι «δεν προκάλεσε καμία φθορά στα μνημεία», καθώς, όπως είπε, «ακολουθήθηκαν οι κανόνες που εφαρμόζει η συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια».

Απαντώντας στην κριτική ο δήμαρχος αρκέστηκε απλώς να πει πως «το μεγάλο μας έγκλημα ήταν ότι πήραμε την πρωτοβουλία» υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας επικροτεί την προσπάθεια να καθαριστούν και να αναδειχθούν τα μνημεία της πόλης.

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