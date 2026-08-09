Daily Mail: «Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των τουριστών στην Κέρκυρα - «Δεν θα ξαναέρθουμε»

Δυσανάγνωστες αποδείξεις, «καπέλα» στο τζατζίκι και άρνηση πληρωμής με κάρτα

Κυριάκος Κουζούμης

Daily Mail: «Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των τουριστών στην Κέρκυρα - «Δεν θα ξαναέρθουμε»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρετανοί τουρίστες στην Κέρκυρα καταγγέλλουν εκμετάλλευση με δυσανάγνωστες αποδείξεις, κρυφές χρεώσεις και ασαφείς τιμοκαταλόγους.
  • Τα «καπέλα» σε τιμές φαγητού και ποτών, όπως τζατζίκι και ψωμί που χρεώνονται ως επιπλέον, φτάνουν σε υπερβολικά επίπεδα.
  • Ταξί που δεν ανοίγουν ταξίμετρο και άρνηση πληρωμής με κάρτα σε καταστήματα αυξάνουν το κόστος για τους τουρίστες.
  • Αρνητικές εμπειρίες οδηγούν επισκέπτες να δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να ξαναεπισκεφθούν την Κέρκυρα.
  • Οι πρακτικές μιας μειοψηφίας επαγγελματιών επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική εικόνα και τη φήμη του τουριστικού προορισμού.
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Θύματα συστηματικής εκμετάλλευσης από επιτήδειους ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ καταγγέλλουν ότι πέφτουν οι Βρετανοί τουρίστες στην Κέρκυρα, με όπλα τις κρυφές χρεώσεις, τους ασαφείς τιμοκαταλόγους και τους χαοτικούς λογαριασμούς.

Έρευνα δημοσιογράφου της Daily Mail, ο οποίος ταξίδεψε ινκόγκνιτο στο νησί, αποκάλυψε μια σειρά από αμφιλεγόμενες πρακτικές με αποκλειστικό στόχο την απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερων ευρώ από τους ανυποψίαστους επισκέπτες.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα κατέγραψε:

  • Χειρόγραφες και δυσανάγνωστες αποδείξεις, τις οποίες αδυνατούσαν να αποκρυπτογραφήσουν ακόμη και οι ίδιοι οι σερβιτόροι.
  • Χρεώσεις πάνω από τις αναγραφόμενες τιμές των καταλόγων, με ένα απλό γεύμα να φτάνει τα 74 ευρώ.
  • «Ανεπιθύμητα» ορεκτικά (ψωμί, τζατζίκι), τα οποία τοποθετούνταν στο τραπέζι ως δήθεν κέρασμα και στη συνέχεια χρεώνονταν κανονικά.
  • Πιάτα ημέρας χωρίς αναγραφή τιμής, που μετατρέπονταν σε «χρυσάφι» την ώρα του λογαριασμού.
  • Εξωφρενικές τιμές σε βασικά είδη: 8 ευρώ για ένα αναψυκτικό, 14 ευρώ για ένα αμφιβόλου ποιότητας κοκτέιλ και 12,50 ευρώ για δύο μπάλες παγωτό.

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μιας νεαρής Κερκυραίας σερβιτόρας, η οποία, όταν ερωτήθηκε αν οι τουρίστες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όλοι τους. Ειλικρινά, όλοι τους. Στα μπαρ, στα κλαμπ, στα μαγαζιά, τους κλέβουν. Υπάρχει η νοοτροπία "έχουμε λεφτά λόγω των τουριστών", κι αυτό δεν είναι σωστό».

«Πορτοφόλια με ποδάρια»

Για γενιές, η Κέρκυρα προσέλκυε τους Βρετανούς με τις ειδυλλιακές παραλίες, την Παλιά Πόλη και την πασίγνωστη φιλοξενία της. Ωστόσο, ταξιδιώτες που έχουν ήδη δαπανήσει χιλιάδες λίρες για τις διακοπές τους, καταγγέλλουν ότι πλέον αντιμετωπίζονται απλώς ως «πορτοφόλια με ποδάρια».

Το «άρμεγμα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ξεκινά από τα πρώτα λεπτά της άφιξης: ταξί που «ξεχνούν» να ανοίξουν το ταξίμετρο χρεώνουν 17 ευρώ για μια διαδρομή μόλις 4 λεπτών, ενώ η επιστροφή φτάνει τα 20 ευρώ.

Η «Οδύσσεια» του λογαριασμού

Σε κεντρικό καφέ της Παλιάς Πόλης, ο ρεπόρτερ έλαβε έναν χειρόγραφο λογαριασμό που έμοιαζε με ορνιθοσκάλισμα. Όταν ζήτησε εξηγήσεις, η σερβιτόρα κοιτούσε αμήχανα το χαρτί δηλώνοντας: «Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό...», καλώντας τελικά τον ιδιοκτήτη.

Στον λογαριασμό είχαν προστεθεί αυτόματα ψωμί (2,50€), τζατζίκι (5€), ενώ η μπύρα χρεώθηκε 6,50€ αντί για 5€ που αναγραφόταν στον κατάλογο.

Παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε και σε άλλο εστιατόριο, όπου ένα ψάρι ημέρας (22€) συνοδεύτηκε από λαχανικά. Η τελική σούμα άγγιξε τα 74 ευρώ, καθώς οι πιπεριές χρεώθηκαν ξεχωριστά ως αυτόνομο πιάτο (9,50€), ενώ δύο μπάλες σορμπέ χρεώθηκαν 12,50 ευρώ. Στο Tripadvisor, το συγκεκριμένο κατάστημα συγκεντρώνει 40 αρνητικές αξιολογήσεις από τις συνολικά 44.

Άρνηση πληρωμής με κάρτα και «κρυφές» χρεώσεις

Σε γνωστό wine bar στο Λιστόν, ο λογαριασμός έφτασε τα 32 ευρώ για μια σαλάτα, λίγη πίτα και ένα αναψυκτικό των 8 ευρώ. Όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, ο σερβιτόρος ισχυρίστηκε ότι «το τερματικό έχει βλάβη» και απαίτησε μετρητά, ενώ αρνήθηκε να δώσει νόμιμη απόδειξη, προτρέποντάς τον να φωτογραφίσει το σημειωματάριό του.

Παράλληλα, σε άλλο εστιατόριο, η «ποικιλία θαλασσινών» των 70 ευρώ αποδείχθηκε ένα πιάτο με προτηγανισμένα και σκληρά θαλασσινά, ενώ οι τιμές στον κατάλογο ήταν γραμμένες με μαρκαδόρο πάνω σε πλαστικοποιημένες σελίδες, ώστε να αλλάζουν κατά το δοκούν.

«Δεν θα ξαναέρθουμε»

Η αγανάκτηση των επισκεπτών είναι έκδηλη. Ο 54χρονος Ντάρεν Σάμπρουκ και η σύζυγός του Κάθριν, μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσαν απογοητευμένοι: «Είναι πανάκριβα. Δεν περιμένεις στις διακοπές σου να πληρώνεις περισσότερα απ’ ό,τι στην πατρίδα σου. 12,50 ευρώ για ένα ποτό; Έχουμε ταξιδέψει πολύ, στην Ισπανία και τις Κανάριες Νήσους δεν είναι έτσι. Εδώ σε βλέπουν απλά σαν στόχο».

Αν και η πλειονότητα των επαγγελματιών της Κέρκυρας παλεύει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε μια δύσκολη σεζόν, οι τακτικές μιας μειοψηφίας αμαυρώνουν την εικόνα του νησιού, αφήνοντας στους ξένους τουρίστες μια πικρή γεύση.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

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