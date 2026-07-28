Γιατί οι καταναλώτες στρέφονται στο λευκό τυρί - Έως και 15% πάνω η ζήτησή του

Τους τελευταίους μήνες στα τυροκομεία, η ζήτηση για παραγωγή λευκού τυριού έχει αυξηθεί κατά 10% με 15%

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γιατί οι καταναλώτες στρέφονται στο λευκό τυρί - Έως και 15% πάνω η ζήτησή του
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  • Η ζήτηση για λευκό τυρί έχει αυξηθεί κατά 10% έως 15% τους τελευταίους μήνες λόγω της ακρίβειας της φέτας.
  • Οι καταναλωτές επιλέγουν το λευκό τυρί, που παράγεται κυρίως από αγελαδινό γάλα, επειδή είναι φθηνότερο από τη φέτα.
  • Η τιμή του λευκού τυριού κυμαίνεται περίπου 7,5 έως 9 ευρώ το κιλό, περίπου 3 ευρώ φθηνότερο από τη φέτα.
  • Το λευκό τυρί παρουσιάζει αύξηση τιμής σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας από 6,40 σε 8,80 ευρώ λόγω της αυξημένης ζήτησης.
  • Οι καταναλωτές εκτιμούν το λευκό τυρί ως πιο υγιεινή επιλογή, με λιγότερα λιπαρά σε σχέση με τη φέτα.
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«Στροφή» στο λευκό τυρί φαίνεται πως έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα οι καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια της φέτας τους αναγκάζει να αναζητήσουν άλλες τυροκομικές επιλογές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, όπως λένε οι καταναλωτές, αγαπούν την παραδοσιακή φέτα, αλλά είτε παίρνουν μικρότερες ποσότητες, λόγω της τιμής της, είτε επιλέγουν το λευκό τυρί, το οποίο παράγεται κυρίως από αγελαδινό γάλα και φτάνει στο ράφι φθηνότερο.

«Προτιμώ να πάρω λίγο και καλό», λέει στην κάμερα του καναλιού καταναλώτρια που επιλέγει ακόμα φέτα, ενώ άλλη αναφέρει: «Τρώω αγελαδινό, γιατί είναι πιο φθηνό, αλλά έχει και πιο λίγα λιπαρά. Έχει ακριβύνει και αυτό τώρα τελευταία».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, τους τελευταίους μήνες στα τυροκομεία, η ζήτηση για παραγωγή λευκού τυριού έχει αυξηθεί κατά 10% με 15%, όπως λένε οι επαγγελματίες.

«Βγάζουμε κάποιους κωδικούς από αγελαδινό γάλα, ελληνικούς, το οποίο είναι φθηνότερο, για να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Το λευκό τυρί κυμαίνεται από 7,5 έως 8,5-9 ευρώ. Υπάρχει μια διαφορά γύρω στα 3 ευρώ, το κιλό», αναφέρει επαγγελματίας του τυροκομικού κλάδου.

Σύμφωνα με καταναλωτή, «είναι πιο υγιεινό το αγελαδινό. Έχει λιγότερα λιπαρά, όπως και το γιαούρτι».

Ωστόσο, αύξηση στην τιμή έχει παρουσιάσει και το λευκό τυρί, το οποίο είναι πιο ακριβό από πέρυσι, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση της ζήτησης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά καταναλώτρια, από 6,40 ευρώ που το αγόραζε, πλέον το βρίσκει 8,80 ευρώ.

«Ήταν γύρω στα 6,5 με 7 ευρώ. Δυστυχώς, κι αυτό αρχίζει να ανεβαίνει, γιατί όση ζήτηση έχει το αγελαδινό γάλα, ανεβαίνει και η τιμή του», τονίζει και ο επαγγελματίας.

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