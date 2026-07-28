Η φανέλα των υπουργών το φετινό καλοκαίρι, Τι ετοιμάζουν οι Νεοδημοκράτες,  Ποιοι πάνε στου Αλέξη

Εντάξει δεν είν’ αυτός ακριβώς ο σωματότυπος όλων, αλλά ΌΛΟΙ οι υπουργοί θα την ιδρώσουν την φανέλα αυτό το καλοκαίρι και ίσως πλησιάσουν το πρότυπο. Με διαβεβαίωσε γι’ αυτό αρμοδίως γαλαζοαίματος γάτος, καθώς κι αυτός ιδρώνει μόνο που τα άκουσε αυτά που θα γίνουν μόνο αυτή την εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Σήμερα και αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός που επέστρεψε από Αυστρία, πάει Λέρο και Αγαθονήσι. Εννοείται ότι συνοδεύεται από κυβερνητικά κλιμάκια. Και στα δύο νησιά η έμφαση θα δοθεί στην ανακαίνιση των υποδομών υγείας. Ξεχωρίζω την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «Λέρος» με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το «Λέρος» παραδόθηκε προς χρήση στην Δημοτική Αρχή.

Συνεδριάσεις και ιδρώτας

Τετάρτη απόγευμα θα συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη όλες οι Οργανώσεις της ΝΔ Εξωτερικού με επίκεντρο την επιστολική ψήφο και την ενδυνάμωση της ψήφου της διασποράς. Πέμπτη θα γίνει συνεδρίαση όλων των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Δικηγόρων, Μηχανικών, Τραπεζικών, όλοι οι επαγγελματικοί χώροι οι οποίοι έχουν μια τέτοια οργάνωση) και έτσι θα κλείσει ο κύκλος των πρώτων συνεδριάσεων οργάνων ενόψει της προεκλογικής χρονιάς. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα έχουν ήδη συνεδριάσει το Διαγραμματειακό, η Πολιτική Επιτροπή με αλλαγή τρόπου λειτουργίας, το Εκτελεστικό της ΟΝΝΕΔ, οι Οργανώσεις της Αττικής, και οι Πολιτικές Ακαδημίες της ΝΔ.

Επίσης οι γαλάζιοι ξεκινούν περιοδείες φουλ ενόψει ΔΕΘ στις οποίες θα κυριαρχούν οι κομψά ιδρωμένοι υπουργοί, αρχής γενομένης από σήμερα στην Δυτική Μακεδονία.

Τα γράφω αυτά έτσι αναλυτικά κυρίως να τα διαβάζουν κάποιοι στην Χαριλάου Τρικούπη που νομίζουν ότι η άνοδος στην δεύτερη θέση έστω και με μια ψήφο, θα έρθει έτσι. Ανίδρωτα.

1 δισ. για καύσιμα το ’27

Ταυτόχρονα με τον οργανωτικό οργασμό ενόψει των εκλογών όποτε κι αν γίνουν αυτές τους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση έχει ν’ ασχοληθεί με την δυσφορία που προκαλεί σε όλους η ανάγκη να βάλουν βενζίνη και ντίζελ στο πρατήριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης υπενθύμισε κάτι χθες. Για το 2026, το δημοσιονομικό περιθώριο μέτρων στήριξης στην αντλία είναι 150-200 εκ ευρώ. Η νέα παρέμβαση που μείωσης του ντίζελ που ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΠΘ για Αύγουστο είναι 30 εκ (από τα 200 του 2026). Για το 2027 το περιθώριο θα είναι 1 δις και λίγο παραπάνω. Δηλαδή το ’27 θα δοθεί μεγαλύτερη στήριξη αν χρειαστεί ανάλογα με το που θα το πάει ο Τραμπ στο Ιράν.

Γενικώς ο Κυριάκος εμμένει ευλαβικά στην τακτική, δίνει όσα τον παίρνει δημοσιονομικά.

Και η Μελόνι

Το πρόβλημα με τα πανάκριβα καύσιμα φυσικά δεν είναι ελληνικό. Απλά ο καθένας κάνει κουμάντο ανάλογα με τις δυνατότητές του. Για παράδειγμα, η γειτόνισσα Μελόνι ανακοίνωσε προσωρινή μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, μέχρι τις 6 Αυγούστου. Τίποτε για βενζίνη. Και θα το ξαναδούν στις 4 Αυγούστου. Το κόστος του μέτρου είναι 125 εκατομμύρια ευρώ. Τα λεφτά θα τα βρουν από από πρόστιμα που επέβαλε η δημόσια αρχή κατά των τραστ και από δημόσιο ταμείο για την ευέλικτη κάλυψη σειράς κρατικών δαπανών.

Mobile taxes

Οι Ιταλοί σκέφτηκαν ένα πρωτότυπο σύστημα για να βρουν λεφτά και το ονόμασαν «κινητοί φόροι». Η βασική ιδέα είναι ότι οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλίζονται από τον επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, κατά τις περιόδους στις οποίες αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Η νέα αυτή λύση θα επιβαρύνει ελάχιστα τα δημόσια ταμεία αλλά, όπως τονίζεται, υπάρχουν δυο θεματάκια: η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα αρχίζει μόνο αφότου θα έχει προηγηθεί περίοδος με …αυξημένη είσπραξη ΦΠΑ στα καύσιμα, ενώ το όφελος για τους οδηγούς αυτοκινήτων δεν θα είναι και τίποτα σπουδαίο.

Παρών και από Ντόρα

Στην Βουλή δεν ασχολήθηκαν και τόσο με την άνοδο των τιμών των καυσίμων αυτές τις μέρες, αλλά με την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Χθες έγινε η πρώτη ψηφοφορία, για να δουν πόσα προτεινόμενα άρθρα θα περάσουν στην επόμενη φάση που θα γίνει τέλος Αυγούστου. Καθώς τα άρθρα που πρότεινε η πλειοψηφία, δηλαδή η ΝΔ έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους (μερικά τα στήριξαν και ανεξάρτητοι βουλευτές), περνούν στην επόμενη φάση. Στην χθεσινή ψηφοφορία συμμετείχαν 294 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών σε όλα, στάση για την οποία δέχτηκε φουλ επίθεση από πλευράς ΝΔ που του θύμισε την αντίστοιχη της ΝΔ όταν κάποτε κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Παρών, όπως το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν επίσης οι ανεξάρτητοι Αποστολάκης, Χουρδάκης και Τζάκρη.

Παρών ψήφισε και η κ. Μπακογιάννη

Στο άρθρο 30. Αυτό αφορά την πρόταση να γίνει εξαετής η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τέλος, αντί για το δικαίωμα δύο 5ετών θητειών που ισχύει τώρα.

Πύκνωση

Σήμερα είναι και η γκράντε εκδήλωση του Αλέξη στο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων με θέμα «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση – Ισχυρή Δημοκρατία». Ο κ. Τσίπρας καλεί ισχυρές αυτοδιοικητικές δυνάμεις από κάθε χώρο και αυτές ανταποκρίνονται. Αναμένεται να δούμε στην πρώτη σειρά τους κ.κ. Χαρδαλιά, Δούκα, Μώραλη, Αρναουτάκη, αλλά και Κουρέτα. Δηλαδή την αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η είδηση. Τον αντιμετωπίζουν ήδη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ένας δήμαρχος τον γλυκοκοιτάζει στα μάτια.

Σας φιλώ

Η Πυθία